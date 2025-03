Giá Pi Network hôm nay 9/3/2025: Giảm nhẹ, có thể sớm được niêm yết trên Binance

Tài chính - Thị trường Giá Pi Network hôm nay 9/3/2025: Giảm nhẹ, có thể sớm được niêm yết trên Binance Giá Pi Network hôm nay 9/3/2025 giảm nhẹ 0.1% so với hôm qua, hiện đang ở mức giá 1.79 USD.

Giá Pi Network hôm nay

Giá Pi trên sàn OKX ngày 9/3/2025 đang dao động xung quanh mức giá từ 1.77 USD đến 1.83 USD (tương đương 45.090 VNĐ đến 46.590 VNĐ. Như vậy, tình theo thời điểm viết bài, giá Pi trên sàn OKX giảm nhẹ 0.1% so với hôm qua

Dù chưa chính thức có mặt trên Binance, Pi Network đã xây dựng một cộng đồng vững mạnh và tạo được dấu ấn đáng kể trên thị trường tiền điện tử.

Hiện tại, Pi đang giao dịch ở mức 1.81 USD, tăng 2% trong 24 giờ qua. Mặc dù thị trường tiền điện tử chung đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh, với Bitcoin giảm xuống dưới 85.000 USD và Ethereum lùi về 2.000 USD, Pi vẫn giữ vững trên mức 1.5 USD. Điều này thể hiện sự ổn định của đồng tiền và niềm tin từ những người ủng hộ.

Hiện tại, Pi Network đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng của Coingecko với vốn hóa thị trường 12,95 tỷ USD, xếp sau các đồng tiền lớn như Tron (TRX), Dogecoin (DOGE) và Cardano (ADA).

Pi Network có thể sớm được niêm yết trên Binance

Binance vừa giới thiệu hệ thống bỏ phiếu mới, cho phép người dùng có tiếng nói trong việc quyết định các dự án được niêm yết trên sàn. Chỉ cần nắm giữ 0.01 BNB trong tài khoản, người dùng có thể tham gia bình chọn cho các dự án yêu thích.

Dự án nào nhận được số phiếu cao nhất sẽ được Binance xem xét niêm yết nếu đáp ứng đủ điều kiện. Đồng thời, cơ chế này cũng cho phép người dùng bỏ phiếu hủy niêm yết đối với các token có rủi ro cao.

Binance tuyên bố rằng cơ chế “vote to list” và “vote to delist” nhằm trao quyền cho cộng đồng, đồng thời đảm bảo các token được niêm yết tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

Trong cuộc bỏ phiếu cộng đồng diễn ra từ ngày 17/2 đến 27/2/2025, Pi Network nhận được sự ủng hộ lớn với tổng cộng 232.676 phiếu bầu hợp lệ. Trong đó, 88% (tương đương 202.547 phiếu) ủng hộ việc niêm yết Pi trên Binance, trong khi chỉ 12% (30.129 phiếu) phản đối.

Sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng Pi Network tạo áp lực lớn đối với Binance trong việc thực hiện niêm yết. Nếu cơ chế mới được áp dụng, khả năng Pi được niêm yết chính thức có thể xảy ra trong thời gian sớm.

Nhiều nhà đầu tư trên nền tảng X tin rằng nếu Binance chính thức niêm yết Pi, giá của nó có thể tăng vọt lên 5 USD, thậm chí đạt 10 USD.