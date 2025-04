Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 14/4/2025: 180.000 đồng vẫn là mức giá cao nhất Giá sầu riêng hôm nay 14/4/2025 ổn định, sầu riêng Thái đẹp đạt đỉnh 180.000 đồng/kg, trong khi loại xô dao động 60.000-80.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay 14/4/2025 ở miền Tây Nam Bộ

Loại sầu riêng Giá (đ/kg) Ghi chú Giá tại Miền Tây Nam Bộ Sầu riêng Ri6 đẹp 140.000 – 144.000 - Sầu riêng Ri6 xô 60.000 – 70.000 - Sầu riêng Thái đẹp 177.000 – 180.000 - Sầu riêng Thái xô 70.000 – 80.000 -

Giá sầu riêng hôm nay 14/4/2025 ở miền Đông Nam Bộ

Loại sầu riêng Giá (đ/kg) Ghi chú Giá tại Miền Đông Nam Bộ Sầu riêng Ri6 đẹp 140.000 – 144.000 - Sầu riêng Ri6 xô 60.000 – 70.000 - Sầu riêng Thái đẹp 178.000 – 180.000 - Sầu riêng Thái xô 65.000 – 78.000 -

Giá sầu riêng hôm nay 14/4/2025 ở miền Tây Nguyên

Loại sầu riêng Giá (đ/kg) Ghi chú Giá tại Tây Nguyên Sầu riêng Ri6 đẹp 140.000 – 144.000 - Sầu riêng Ri6 xô 70.000 – 80.000 - Sầu riêng Thái đẹp 170.000 – 180.000 - Sầu riêng Thái xô 65.000 – 78.000 -

Đánh giá tình hình giá sầu riêng hôm nay 14/4/2025

Giá sầu riêng ngày 14/4/2025 đang là tâm điểm chú ý của nhiều người, từ những ai yêu thích loại trái cây thơm ngon này đến các bà con nông dân trồng sầu riêng. Dựa trên bảng giá mới nhất từ ba khu vực lớn là Miền Tây Nam Bộ, Miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, mình sẽ giải thích thật dễ hiểu để bạn nắm được tình hình giá cả mà không cần phải rành về kinh tế.

Trước hết, giá sầu riêng ngày 14/4/2025 cho thấy thị trường khá ổn định nhưng có sự khác biệt nhẹ giữa các vùng. Ở Miền Tây Nam Bộ, sầu riêng Ri6 loại đẹp (nghĩa là trái to, múi mọng, chất lượng tốt) có giá từ 140.000 đến 144.000 đồng mỗi kg, còn loại xô (trái nhỏ hơn, lẫn lộn chất lượng) rẻ hơn nhiều, chỉ khoảng 60.000 đến 70.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái đẹp ở đây giá cao hơn, từ 177.000 đến 180.000 đồng/kg, còn loại xô thì từ 70.000 đến 80.000 đồng/kg. Điều này cho thấy nếu bạn muốn mua sầu riêng ngon, giá sẽ nhỉnh hơn, nhưng nếu chọn loại bình dân thì vẫn rất hợp túi tiền.

Sang Miền Đông Nam Bộ, giá sầu riêng ngày 14/4/2025 gần giống Miền Tây, nhưng có vài điểm khác. Sầu riêng Ri6 đẹp vẫn giữ mức 140.000 đến 144.000 đồng/kg, loại xô cũng từ 60.000 đến 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sầu riêng Thái đẹp ở đây hơi đắt hơn một chút, từ 178.000 đến 180.000 đồng/kg, còn loại xô thì từ 65.000 đến 78.000 đồng/kg. Có thể thấy, khu vực này giá sầu riêng Thái cao hơn một chút, có lẽ vì chất lượng trái ở đây được nhiều người ưa chuộng.

Ở Tây Nguyên, giá sầu riêng ngày 14/4/2025 có vài điều thú vị. Sầu riêng Ri6 đẹp vẫn dao động từ 140.000 đến 144.000 đồng/kg, nhưng loại xô lại cao hơn hai vùng kia, từ 70.000 đến 80.000 đồng/kg. Điều này có thể do sầu riêng ở Tây Nguyên thường to và nặng hơn. Sầu riêng Thái đẹp ở đây giá từ 170.000 đến 180.000 đồng/kg, thấp hơn một chút so với Miền Đông Nam Bộ, còn loại xô thì từ 65.000 đến 78.000 đồng/kg. Nhìn chung, Tây Nguyên có giá sầu riêng xô cao hơn, nhưng loại đẹp thì rẻ hơn một chút so với các vùng khác.

Vậy giá sầu riêng ngày 14/4/2025 nói lên điều gì? Dễ thấy là giá sầu riêng đang ở mức vừa phải, không quá rẻ như vài tháng trước, nhưng cũng không quá đắt. Lý do là vì bây giờ đang vào giai đoạn chính vụ ở một số nơi, nên nguồn cung sầu riêng khá dồi dào. Khi có nhiều trái cây trên thị trường, giá thường không tăng cao đột ngột. Tuy nhiên, sầu riêng Thái đẹp luôn đắt hơn Ri6 vì nó có múi dày, vị ngọt đậm, được nhiều người yêu thích. Nếu bạn muốn tiết kiệm, chọn sầu riêng xô là ý hay, vì giá rẻ hơn mà vẫn ngon, dù múi có thể không đều bằng.

Tóm lại, giá sầu riêng ngày 14/4/2025 cho thấy đây là thời điểm tốt để thưởng thức loại trái cây này, dù bạn ở vùng nào. Với mức giá hiện tại, bạn có thể dễ dàng chọn loại phù hợp túi tiền, từ sầu riêng Ri6 bình dân đến Thái cao cấp. Nếu bạn thích ăn sầu riêng, đừng lo giá cả, vì nó đang rất hợp lý và dễ mua!

Tin tức giá sầu riêng ngày 14/4/2025

Giá sầu riêng ngày 14/4/2025 đang thu hút sự chú ý khi thị trường trái cây xuất khẩu Việt Nam có những biến động đáng kể. Năm 2024, sầu riêng từng là "ngôi sao sáng" khi mang về 3,21 tỷ USD, chiếm gần một nửa giá trị xuất khẩu rau quả cả nước. Loại trái cây này được ví như "vua" trong ngành, dẫn đầu về doanh thu và làm nức lòng người nông dân.

Tuy nhiên, bước sang hai tháng đầu năm 2025, giá sầu riêng ngày 14/4/2025 phản ánh một thực tế không mấy vui vẻ. Xuất khẩu sầu riêng giảm mạnh, chỉ đạt 52,6 triệu USD, thấp hơn tới 69,3% so với cùng kỳ năm trước. Từ vị trí dẫn đầu, sầu riêng giờ tụt xuống hạng ba trong danh sách các mặt hàng rau quả xuất khẩu, chỉ chiếm chưa đầy 7,7% tổng giá trị. Điều này cho thấy thị trường quốc tế đang có sự thay đổi, có thể do nhu cầu giảm hoặc cạnh tranh khốc liệt hơn.

Trong khi đó, thanh long bất ngờ vươn lên, trở thành "người hùng" mới của ngành rau quả. Với doanh thu 93,8 triệu USD, loại quả này chiếm gần 13,7% giá trị xuất khẩu, vượt qua sầu riêng để dẫn đầu trong hai tháng đầu năm. Dù cũng chịu ảnh hưởng giảm nhẹ, thanh long vẫn cho thấy sức hút ổn định hơn so với giá sầu riêng ngày 14/4/2025.

Không chỉ thanh long, chuối cũng tạo bất ngờ khi "lên hạng" mạnh mẽ. Năm 2024, chuối chỉ đứng thứ tư với 380 triệu USD, chiếm 5,32% giá trị xuất khẩu. Nhưng trong hai tháng đầu năm 2025, loại quả giàu dinh dưỡng này đạt 71,6 triệu USD, vượt qua cả sầu riêng và dừa để giành vị trí thứ hai. Sự trỗi dậy của chuối cho thấy người tiêu dùng quốc tế đang ngày càng yêu thích loại trái cây này.

Tóm lại, giá sầu riêng ngày 14/4/2025 đang đối mặt với thách thức khi xuất khẩu giảm mạnh, nhường "ánh hào quang" cho thanh long và chuối. Dù vậy, sầu riêng vẫn là mặt hàng quan trọng, và người nông dân có thể kỳ vọng vào sự phục hồi nếu thị trường quốc tế khởi sắc trong thời gian tới.