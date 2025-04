Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 28/4/2025: Tăng giá tại sầu riêng Ri6 lên 5.000 Giá sầu riêng hôm nay 28/4/2025 ghi nhận sự tăng trưởng, đặc biệt sầu riêng Ri6 tăng thêm 5.000 đồng/kg, thu hút sự chú ý từ thị trường.

Giá sầu riêng hôm nay 28/04/2025 là bao nhiêu?

Giá sầu riêng hôm nay 28/04/2025 tại khu vực miền Tây (Đồng Bằng Sông Cửu Long)

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

55.000 - 58.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

35.000 - 40.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

25.000 - 28.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 VIP

65.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

82.000 - 86.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

62.000 - 66.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

45.000 - 50.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP

100.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King A

125.000 - 135.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King B

105.000 - 115.000 đồng/kg

Sầu riêng Sáu Hữu A

65.000 - 70.000 đồng/kg

Sầu riêng Sáu Hữu B

50.000 - 50.000 đồng/kg

Sầu riêng Chuồng Bò A

50.000 - 60.000 đồng/kg

Sầu riêng Chuồng Bò B

30.000 - 40.000 đồng/kg



Giá sầu riêng hôm nay 28/04/2025 tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

52.000 - 55.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

32.000 - 35.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

25.000 - 28.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 VIP

65.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

80.000 - 85.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

60.000 - 65.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

45.000 - 50.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP

100.000 đồng/kg



Giá sầu riêng hôm nay 28/04/2025 tại khu vực Tây Nguyên

Phân loại Giá/kg Sẩu riếng R16 đẹp 62.000 - 65.000 VND Sẩu riếng R16 xô 42.000 - 45.000 VND Sẩu riếng R16 (loại C) 32.000 - 35.000 VND Sẩu riếng Thái Lan (Dona) đẹp 77.000 - 80.000 VND Sẩu riếng Thái xô 57.000 - 64.000 VND Sẩu riếng Thái (loại C) 40.000 - 45.000 VND

Đánh giá tình hình giá sầu riêng hôm nay 28/4/2025

Giá sầu riêng hôm nay 28/4/2205 tại các khu vực miền Tây, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có sự biến động đáng chú ý, phản ánh tình hình thị trường trái cây hiện tại.

Tại miền Tây (Đồng Bằng Sông Cửu Long), giá sầu riêng dao động từ 25.000 đến 135.000 đồng/kg, tùy thuộc vào từng loại. Sầu riêng Ri6 A có giá từ 55.000 đến 58.000 đồng/kg, trong khi đó, sầu riêng Thái A có giá cao hơn, từ 82.000 đến 86.000 đồng/kg. Đặc biệt, sầu riêng Musang King A, loại cao cấp nhất, có giá lên đến 135.000 đồng/kg, cho thấy sự ưa chuộng của người tiêu dùng đối với loại sầu riêng này.

Chuyển sang miền Đông Nam Bộ, giá sầu riêng có phần thấp hơn một chút. Sầu riêng Ri6 A được niêm yết từ 52.000 đến 55.000 đồng/kg, còn sầu riêng Thái A có giá từ 80.000 đến 85.000 đồng/kg. Điều này cho thấy sự ổn định trong giá cả, nhưng vẫn có sự chênh lệch giữa các loại.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá sầu riêng cũng khá đa dạng. Sầu riêng R16 đẹp có giá từ 62.000 đến 65.000 đồng/kg, trong khi sầu riêng Thái Lan (Dona) đẹp có giá từ 77.000 đến 80.000 đồng/kg. Các loại sầu riêng khác như sầu riêng R16 xô và loại C có giá thấp hơn, từ 32.000 đến 45.000 đồng/kg.

Tóm lại, giá sầu riêng hôm nay trên toàn quốc cho thấy sự phong phú và đa dạng của sản phẩm này. Những người yêu thích sầu riêng có nhiều lựa chọn phù hợp với túi tiền của mình. Dù có sự chênh lệch về giá giữa các loại và khu vực, nhưng nhìn chung, thị trường sầu riêng vẫn đang hoạt động tích cực, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Tin tức giá sầu riêng hôm nay 28/4/2025

Theo thông tin từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong quý I năm 2025, giá trị xuất khẩu rau quả chỉ đạt 1,14 tỷ USD, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội, cho biết nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do xuất khẩu sầu riêng giảm mạnh. Năm 2024, mặt hàng sầu riêng ghi nhận kim ngạch xuất khẩu lên tới 3,2 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng giá trị xuất khẩu của ngành rau quả. Do đó, sự giảm sút của loại trái cây này đã kéo theo ảnh hưởng tiêu cực đến toàn ngành.

Hiện tại, Trung Quốc là thị trường chính cho xuất khẩu sầu riêng Việt Nam, chiếm hơn 70% tổng lượng hàng. Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, nước này đã thắt chặt kiểm soát đối với các lô hàng sầu riêng nhập khẩu, khiến cho việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Trung Quốc yêu cầu kiểm tra 100% lô hàng sầu riêng từ Việt Nam, một quy định cũng áp dụng cho sản phẩm từ Thái Lan. Nông dân Thái Lan đã kiến nghị chính phủ đàm phán để giảm tỷ lệ kiểm tra xuống còn khoảng 30%. Với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt như hiện nay, hàng hóa của chúng ta thường phải chờ đợi tại cửa khẩu, dẫn đến tình trạng hư hỏng và giảm chất lượng. Trong quý I năm 2025, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đã giảm gần 70%.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ ra hai vấn đề quan trọng cần lưu ý khi xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc: chất vàng O và nhiễm cadimi. Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, cho biết việc kiểm soát chất vàng O dễ hơn vì nó liên quan đến khâu sơ chế và bảo quản. Một số cơ sở đã sử dụng chất này để tăng tính thẩm mỹ cho trái sầu riêng, nhưng hiện nay họ đã được yêu cầu ngừng sử dụng. Ngược lại, việc kiểm tra cadimi cần được thực hiện từ khâu sản xuất, và các nhà vườn cần chủ động kiểm tra chất lượng đất để xử lý kịp thời nếu phát hiện đất bị nhiễm độc.