Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 28/6/2025: Đắk Lắk lật ngược thị trường bằng công nghệ mới Giá sầu riêng hôm nay 28/6/2025, Đắk Lắk chuẩn bị vụ sầu riêng, áp dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, loại bỏ chất cấm, đẩy mạnh chế biến sáng tạo.

Sầu riêng Ri6: Giá dao động từ 25.000 - 46.000 đồng/kg, tùy loại (A, B, C) và khu vực (Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên). Giá cao nhất ghi nhận ở loại A tại Tây Nam Bộ (44.000 - 46.000 đồng/kg), trong khi loại C có giá thấp nhất (25.000 - 28.000 đồng/kg) ở cả ba khu vực.

Sầu riêng Thái: Giá dao động từ 40.000 - 100.000 đồng/kg, bao gồm các loại từ C đến VIP (VIP A, VIP B), tùy khu vực. Loại VIP A đạt giá cao nhất (95.000 - 100.000 đồng/kg) tại Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, trong khi loại C có giá thấp nhất (40.000 - 45.000 đồng/kg) ở Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Tại Đông Nam Bộ, giá loại C cao hơn một chút (42.000 - 45.000 đồng/kg).

Sầu riêng Musang King: Không có dữ liệu giá ngày 28/6/2025. Giá ngày 26/6/2025 dao động từ 90.000 - 125.000 đồng/kg, với loại A đạt giá cao nhất (105.000 - 125.000 đồng/kg) tại Đông Nam Bộ, trong khi loại B thấp hơn (90.000 - 95.000 đồng/kg) tại Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Loại sầu riêng Giá dao động (đồng/kg) Khu vực cao nhất (đồng/kg) Khu vực thấp nhất (đồng/kg) Sầu riêng Ri6 25.000 - 46.000 A: 44.000 - 46.000 (Tây Nam Bộ) C: 25.000 - 28.000 (Cả ba khu vực) Sầu riêng Thái 40.000 - 100.000 VIP A: 95.000 - 100.000 (Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ) C: 40.000 - 45.000 (Tây Nam Bộ, Tây Nguyên) Sầu riêng Musang King 90.000 - 125.000 A: 105.000 - 125.000 (Đông Nam Bộ, ngày 26/6/2025) B: 90.000 - 95.000 (Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, ngày 26/6/2025)

Giá sầu riêng hôm nay 28/6/2025 tại khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long)

Theo thông tin từ khu vực Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long), giá thu mua sầu riêng ngày 28/6/2025 dao động quanh mức 25.000 - 115.000 đồng/kg, cụ thể như sau:

Phân loại Giá ngày 27/6/2025 Giá ngày 28/6/2025 Thay đổi Sầu riêng Ri6 A 44.000 - 46.000 đồng/kg 44.000 - 46.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Ri6 B 30.000 - 32.000 đồng/kg 30.000 - 32.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Ri6 C 25.000 - 28.000 đồng/kg 25.000 - 28.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái A 76.000 - 78.000 đồng/kg 76.000 - 78.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái B 56.000 - 58.000 đồng/kg 56.000 - 58.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái C 40.000 - 45.000 đồng/kg 40.000 - 45.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái VIP A 95.000 - 100.000 đồng/kg 95.000 - 100.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái VIP B 70.000 - 75.000 đồng/kg 70.000 - 75.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Musang King A 110.000 - 125.000 đồng/kg 110.000 - 125.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Musang King B 90.000 - 95.000 đồng/kg 90.000 - 95.000 đồng/kg Không đổi

Giá sầu riêng hôm nay 28/6/2025 tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo thông tin từ khu vực Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng ngày 28/6/2025 dao động quanh mức 25.000 - 115.000 đồng/kg, cụ thể như sau:

Phân loại Giá ngày 27/6/2025 Giá ngày 28/6/2025 Thay đổi Sầu riêng Ri6 A 42.000 - 46.000 đồng/kg 43.000 - 46.000 đồng/kg Tăng Sầu riêng Ri6 B 30.000 - 32.000 đồng/kg 30.000 - 32.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Ri6 C 25.000 - 28.000 đồng/kg 25.000 - 28.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái A 78.000 - 84.000 đồng/kg 80.000 - 84.000 đồng/kg Tăng Sầu riêng Thái B 58.000 - 64.000 đồng/kg 60.000 - 64.000 đồng/kg Tăng Sầu riêng Thái C 42.000 - 45.000 đồng/kg 42.000 - 45.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái VIP 95.000 - 100.000 đồng/kg 95.000 - 100.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Musang King A 105.000 - 125.000 đồng/kg 105.000 - 125.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Musang King B 90.000 - 95.000 đồng/kg 90.000 - 95.000 đồng/kg Không đổi

Giá sầu riêng hôm nay 28/6/2025 tại khu vực Tây Nguyên

Theo thông tin từ khu vực Tây Nguyên, giá thu mua sầu riêng ngày 28/6/2025 dao động quanh mức 25.000 - 82.000 đồng/kg, cụ thể như sau:

Phân loại Giá ngày 27/6/2025 Giá ngày 28/6/2025 Thay đổi Sầu riêng Ri6 A 42.000 - 45.000 đồng/kg 42.000 - 45.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Ri6 B 30.000 - 32.000 đồng/kg 30.000 - 32.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Ri6 C 25.000 - 28.000 đồng/kg 25.000 - 28.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái A 77.000 - 85.000 đồng/kg 78.000 - 85.000 đồng/kg Tăng Sầu riêng Thái B 57.000 - 65.000 đồng/kg 58.000 - 65.000 đồng/kg Tăng Sầu riêng Thái C 40.000 - 45.000 đồng/kg 40.000 - 45.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái VIP 95.000 - 100.000 đồng/kg 95.000 - 100.000 đồng/kg Không đổi

Bắt đầu chương trình "Loại bỏ chất cấm trong sản xuất và chế biến sầu riêng"

Chỉ còn hơn một tháng nữa, các vùng trồng sầu riêng tại Đắk Lắk sẽ bắt đầu vụ thu hoạch. Các địa phương đang nỗ lực áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng cây trồng và quả tươi, hướng tới xây dựng các vùng trồng đạt tiêu chuẩn "sạch", tuân thủ nghiêm ngặt danh mục chất cấm theo yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thăng Tiến (huyện Krông Pắk), mỗi quả sầu riêng đều được gắn mã QR, cho phép truy xuất chi tiết nguồn gốc từ cây trồng, hộ nông dân, đến lịch sử chăm sóc. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu.

Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cũng đã khởi động chương trình “Loại bỏ chất cấm trong sản xuất và chế biến sầu riêng” nhằm nâng cao uy tín và chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh việc kiểm soát chất lượng từ khâu trồng trọt, Đắk Lắk đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chế biến để nâng tầm giá trị chuỗi cung ứng sầu riêng. Một số sản phẩm chế biến như sầu riêng sấy thăng hoa, kem sầu riêng kết hợp hạt điều, và các món ăn sáng tạo khác đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường, góp phần định vị lại ngành sầu riêng thông qua công nghệ và đổi mới.