Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 29/6/2025 lại rớt giá, nông dân tiến thoái lưỡng nan Giá sầu riêng ngày 29/6/2025 giảm mạnh, nông dân miền Tây khó khăn khi không thể cắt giảm chi phí chăm sóc vì lo cây suy kiệt, mất trắng.

Giá sầu riêng trong nước hôm nay 29/6/2025 là bao nhiêu?

Sầu riêng Ri6: Giá loại A cao nhất tại Đông Nam Bộ (44.000 - 46.000 đồng/kg), trong khi loại B và C có giá ổn định giữa các khu vực. Loại C thấp nhất và không thay đổi (25.000 - 28.000 đồng/kg).

Sầu riêng Thái: Loại VIP A có giá ổn định ở cả ba khu vực (95.000 - 100.000 đồng/kg). Loại C có sự khác biệt nhỏ, với Tây Nam Bộ thấp nhất (38.000 - 45.000 đồng/kg) và Đông Nam Bộ cao hơn (42.000 - 45.000 đồng/kg).

Sầu riêng Musang King: Giá dao động từ 90.000 - 125.000 đồng/kg, với loại A đạt giá cao nhất (105.000 - 125.000 đồng/kg) tại Đông Nam Bộ, trong khi loại B thấp hơn (90.000 - 95.000 đồng/kg) tại Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Loại sầu riêng Giá dao động (đồng/kg) Khu vực cao nhất (đồng/kg) Khu vực thấp nhất (đồng/kg) Sầu riêng Ri6 25.000 - 46.000 A: 44.000 - 46.000 (Đông Nam Bộ) C: 25.000 - 28.000 (Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên) Sầu riêng Thái 38.000 - 100.000 VIP A: 95.000 - 100.000 (Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên) C: 38.000 - 45.000 (Tây Nam Bộ) Sầu riêng Musang King 90.000 - 125.000 A: 105.000 - 125.000 (Đông Nam Bộ, ngày 26/6/2025) B: 90.000 - 95.000 (Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, ngày 26/6/2025)

Giá sầu riêng hôm nay 29/6/2025 tại khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long)

Theo thông tin từ khu vực Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long), giá thu mua sầu riêng ngày 29/6/2025 dao động quanh mức 25.000 - 125.000 đồng/kg, cụ thể như sau:

Phân loại Giá ngày 28/6/2025 Giá ngày 29/6/2025 Thay đổi Sầu riêng Ri6 A 44.000 - 46.000 đồng/kg 40.000 - 45.000 đồng/kg Giảm Sầu riêng Ri6 B 30.000 - 32.000 đồng/kg 30.000 - 32.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Ri6 C 25.000 - 28.000 đồng/kg 25.000 - 28.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái A 76.000 - 78.000 đồng/kg 76.000 - 78.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái B 56.000 - 58.000 đồng/kg 56.000 - 58.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái C 40.000 - 45.000 đồng/kg 38.000 - 45.000 đồng/kg Giảm Sầu riêng Thái VIP A 95.000 - 100.000 đồng/kg 95.000 - 100.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái VIP B 70.000 - 75.000 đồng/kg 70.000 - 75.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Musang King A 110.000 - 125.000 đồng/kg 110.000 - 125.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Musang King B 90.000 - 95.000 đồng/kg 90.000 - 95.000 đồng/kg Không đổi

Giá sầu riêng hôm nay 29/6/2025 tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo thông tin từ khu vực Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng ngày 29/6/2025 dao động quanh mức 25.000 - 125.000 đồng/kg, cụ thể như sau:

Phân loại Giá ngày 28/6/2025 Giá ngày 29/6/2025 Thay đổi Sầu riêng Ri6 A 43.000 - 46.000 đồng/kg 44.000 - 46.000 đồng/kg Tăng Sầu riêng Ri6 B 30.000 - 32.000 đồng/kg 30.000 - 32.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Ri6 C 25.000 - 28.000 đồng/kg 25.000 - 28.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái A 80.000 - 84.000 đồng/kg 80.000 - 84.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái B 60.000 - 64.000 đồng/kg 60.000 - 64.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái C 42.000 - 45.000 đồng/kg 42.000 - 45.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái VIP 95.000 - 100.000 đồng/kg 95.000 - 100.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Musang King A 105.000 - 125.000 đồng/kg 105.000 - 125.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Musang King B 90.000 - 95.000 đồng/kg 90.000 - 95.000 đồng/kg Không đổi

Giá sầu riêng hôm nay 29/6/2025 tại khu vực Tây Nguyên

Theo thông tin từ khu vực Tây Nguyên, giá thu mua sầu riêng ngày 29/6/2025 dao động quanh mức 25.000 - 100.000 đồng/kg, cụ thể như sau:

Phân loại Giá ngày 28/6/2025 Giá ngày 29/6/2025 Thay đổi Sầu riêng Ri6 A 42.000 - 45.000 đồng/kg 42.000 - 45.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Ri6 B 30.000 - 32.000 đồng/kg 30.000 - 32.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Ri6 C 25.000 - 28.000 đồng/kg 25.000 - 28.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái A 78.000 - 85.000 đồng/kg 75.000 - 80.000 đồng/kg Giảm Sầu riêng Thái B 58.000 - 65.000 đồng/kg 55.000 - 60.000 đồng/kg Giảm Sầu riêng Thái C 40.000 - 45.000 đồng/kg 40.000 - 45.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái VIP 95.000 - 100.000 đồng/kg 95.000 - 100.000 đồng/kg Không đổi

Nhiều nông dân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan

Giá sầu riêng tại miền Tây hiện giảm mạnh, đẩy nhiều nông dân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Việc cắt giảm chi phí chăm sóc cây trồng là không khả thi vì nguy cơ cây suy yếu, dẫn đến thiệt hại nặng nề sau nhiều năm đầu tư công sức và vốn lớn.

Trong giai đoạn 2015-2024, diện tích trồng sầu riêng trên cả nước tăng vọt từ 32.000 ha lên hơn 178.000 ha, gấp hơn 5 lần, với sản lượng đạt khoảng 1,5 triệu tấn. Miền Tây đóng góp khoảng 35.000 ha, trong đó Tiền Giang chiếm tới 24.000 ha, trở thành vùng trọng điểm sản xuất sầu riêng.

Hiện tại, giá sầu riêng chỉ còn khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm 2024. Lý do chính là do thị trường Trung Quốc – nơi tiêu thụ chủ lực – tăng cường kiểm tra chất vàng O, một hợp chất tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe. Điều này dẫn đến nhiều lô hàng bị trả về, buộc phải tiêu thụ trong nước với giá thấp hơn nhiều.

Năm 2023, sầu riêng đạt kim ngạch xuất khẩu ấn tượng 3,3 tỷ USD, chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu rau quả. Tuy nhiên, trong hai tháng đầu năm 2025, giá trị xuất khẩu giảm mạnh 69%, xuống còn 52,7 triệu USD. Riêng thị trường Trung Quốc sụt giảm tới 83%, chỉ đạt 27 triệu USD. Từ vị trí dẫn đầu, sầu riêng đã tụt xuống thứ ba, sau thanh long và chuối trong danh sách các mặt hàng xuất khẩu chủ lực.