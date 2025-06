Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 4/6/2025: Cơ hội xuất khẩu cho sầu riêng Việt Giá sầu riêng hôm nay 4/6/2025 xuất khẩu sầu riêng Việt Nam giảm mạnh, nhưng Trung Quốc tạo điều kiện cho Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này.

Giá sầu riêng hôm nay 4/6/2025 là bao nhiêu?

PHÂN LOẠI GIÁ/KG R16 32.000 - 65.000 đồng/kg Thái 80.000 - 205.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6: Phổ biến nhất, giá dao động từ 25.000 - 60.000 đồng/kg, giảm nhẹ ở các loại A, B, và VIP (2.000 - 5.000 đồng/kg), phù hợp với nhiều đối tượng người mua.

Sầu riêng Thái: Giá cao hơn Ri6, dao động từ 42.000 - 95.000 đồng/kg, với loại A và B giảm nhẹ (2.000 - 22.000 đồng/kg ở mức cao nhất), trong khi Thái C và VIP ổn định, phù hợp phân khúc trung và cao cấp.

Chênh lệch giá: Giá sầu riêng ở Tây Nguyên (Thái C: 42.000 - 45.000 đồng/kg) thấp hơn một chút so với ĐBSCL và Đông Nam Bộ (Thái C: 45.000 - 48.000 đồng/kg, theo dữ liệu trước đó). Ri6 và Thái vẫn giữ mức giá phải chăng đến cao cấp tùy loại.

Giá sầu riêng hôm nay 4/6/2025 tại khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long)

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng dao động tùy thuộc vào loại và chất lượng. Các loại sầu riêng phổ biến như Ri6, Thái, và Musang King đều có mức giá khác nhau, phản ánh chất lượng và nhu cầu thị trường.

Phân loại Giá ngày 3/6/2025 Giá ngày 4/6/2025 Thay đổi Sầu riêng Ri6 A 45.000 - 50.000 đồng/kg 45.000 - 48.000 đồng/kg Giảm nhẹ (mức cao nhất -2.000 đồng/kg) Sầu riêng Ri6 B 30.000 - 38.000 đồng/kg 30.000 - 35.000 đồng/kg Giảm nhẹ (mức cao nhất -3.000 đồng/kg) Sầu riêng Ri6 C 25.000 - 28.000 đồng/kg 25.000 - 28.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Ri6 VIP 60.000 đồng/kg 55.000 - 60.000 đồng/kg Giảm nhẹ (mức thấp nhất -5.000 đồng/kg) Sầu riêng Thái A 78.000 - 82.000 đồng/kg 78.000 - 82.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái B 58.000 - 62.000 đồng/kg 58.000 - 62.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái C 45.000 - 48.000 đồng/kg 45.000 - 48.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái VIP A 90.000 - 95.000 đồng/kg 90.000 - 95.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái VIP B 65.000 - 70.000 đồng/kg 70.000 - 75.000 đồng/kg Tăng nhẹ (mức thấp nhất +5.000 đồng/kg) Sầu riêng Musang King A 115.000 - 130.000 đồng/kg 115.000 - 130.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Musang King B 85.000 - 100.000 đồng/kg 85.000 - 100.000 đồng/kg Không đổi

Giá sầu riêng hôm nay 4/6/2025 tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Tương tự như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tại Đông Nam Bộ, sầu riêng Ri6 và Thái vẫn là hai loại phổ biến nhất. Tuy nhiên, một số loại sầu riêng Thái có mức giá thấp hơn một chút so với ĐBSCL.

Phân loại Giá ngày 3/6/2025 Giá ngày 4/6/2025 Thay đổi Sầu riêng Ri6 A 45.000 - 50.000 đồng/kg 45.000 - 48.000 đồng/kg Giảm nhẹ (mức cao nhất -2.000 đồng/kg) Sầu riêng Ri6 B 30.000 - 38.000 đồng/kg 32.000 - 35.000 đồng/kg Tăng nhẹ (mức thấp nhất +2.000 đồng/kg, mức cao nhất -3.000 đồng/kg) Sầu riêng Ri6 C 25.000 - 30.000 đồng/kg 25.000 - 30.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Ri6 VIP 60.000 đồng/kg 55.000 - 60.000 đồng/kg Giảm nhẹ (mức thấp nhất -5.000 đồng/kg) Sầu riêng Thái A 78.000 - 85.000 đồng/kg 80.000 - 85.000 đồng/kg Tăng nhẹ (mức thấp nhất +2.000 đồng/kg) Sầu riêng Thái B 58.000 - 65.000 đồng/kg 60.000 - 65.000 đồng/kg Tăng nhẹ (mức thấp nhất +2.000 đồng/kg) Sầu riêng Thái C 45.000 - 48.000 đồng/kg 45.000 - 48.000 đồng/kg Không đổi Sầu riêng Thái VIP 90.000 - 95.000 đồng/kg 90.000 - 95.000 đồng/kg Không đổi

Giá sầu riêng hôm nay 4/6/2025 tại khu vực Tây Nguyên

Tại khu vực Tây Nguyên, giá sầu riêng có sự chênh lệch nhẹ so với Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Sầu riêng Ri6 và Thái vẫn là hai loại phổ biến, nhưng không có loại Musang King trong danh sách khảo sát.

Phân loại Giá ngày 3/6/2025 (đồng/kg) Giá ngày 4/6/2025 (đồng/kg) Thay đổi Sầu riêng Ri6 A 46.000 - 50.000 44.000 - 46.000 Giảm nhẹ (mức thấp nhất -2.000 đồng/kg, mức cao nhất -4.000 đồng/kg) Sầu riêng Ri6 B 32.000 - 36.000 30.000 - 34.000 Giảm nhẹ (mức thấp nhất -2.000 đồng/kg, mức cao nhất -2.000 đồng/kg) Sầu riêng Ri6 C 25.000 - 30.000 25.000 - 28.000 Giảm nhẹ (mức cao nhất -2.000 đồng/kg) Sầu riêng Thái A 75.000 - 80.000 75.000 - 78.000 Giảm nhẹ (mức cao nhất -2.000 đồng/kg) Sầu riêng Thái B 55.000 - 80.000 55.000 - 58.000 Giảm nhẹ (mức cao nhất -22.000 đồng/kg) Sầu riêng Thái C 42.000 - 45.000 42.000 - 45.000 Không đổi

Tin tức giá sầu riêng mới nhất

Thái Lan đẩy mạnh tiêu thụ nội địa với loạt lễ hội trái cây

Cục Thương mại Nội địa Thái Lan (DIT) đang triển khai nhiều chương trình nhằm thúc đẩy tiêu thụ trái cây trong nước, trong đó có sầu riêng.

Điểm nhấn sắp tới là Lễ hội trái cây từ 19 - 22/6 tại Siam Square, với sự kiện tiệc sầu riêng ăn thoải mái để thu hút giới trẻ và khách quốc tế.

DIT phối hợp với các chuỗi bán lẻ lớn tổ chức chiến dịch quảng bá từ 4/6 đến 27/8, một số trạm xăng cũng tặng trái cây miễn phí.

Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam giảm mạnh

Trong 4 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam chỉ đạt 51.860 tấn, giảm 53% về lượng và 61% về giá trị so với cùng kỳ 2024.

Giá xuất khẩu bình quân giảm 16%, xuống còn 3.538 USD/tấn. Nguyên nhân chính là kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc sụt giảm mạnh, giảm 75,5%.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn cập nhật thêm 829 mã số vùng trồng và 131 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam, nâng tổng số lên 1.396 mã vùng trồng và 188 mã cơ sở đóng gói.

Như vậy, dù xuất khẩu sầu riêng Việt Nam gặp khó khăn, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng danh sách vùng trồng và cơ sở đóng gói, tạo điều kiện cho xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang thị trường này.