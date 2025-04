Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 9/4/2025 ở thị trường trong nước đang ở mức tốt Giá sầu riêng ngày 9/4/2025 tại thị trường trong nước duy trì ở mức tốt, đặc biệt là các loại cao cấp như Musang King và Thái VIP.

Giá sầu riêng hôm nay 9/4/2025 ở thị trường trong nước

Khu vực Loại sầu riêng Loại A Loại B Loại C ĐBSCL Ri6 62.000 - 65.000 42.000 - 45.000 35.000 Ri6 VIP 75.000 60.000 - 65.000 40.000 Thái 108.000 - 115.000 88.000 - 95.000 48.000 - 50.000 Thái VIP 120.000 - 125.000 110.000 - 115.000 Thương lượng Thái xô A-B 60.000 - 70.000 - - Thái dạt C-D - - 50.000 - 60.000 Thái kem - - 27.000 - 30.000 Chuồng Bò 70.000 - 73.000 50.000 - 53.000 30.000 Sáu Hữu 75.000 - 80.000 55.000 - 60.000 Thương lượng Musang King 135.000 - 140.000 115.000 - 120.000 Thương lượng Black Thorn 125.000 - 135.000 105.000 - 120.000 Thương lượng Đông Nam Bộ Ri6 62.000 - 65.000 42.000 - 45.000 35.000 Thái 108.000 - 115.000 88.000 - 95.000 48.000 - 50.000 Tây Nguyên Ri6 60.000 - 65.000 40.000 - 45.000 30.000 - 35.000 Thái 108.000 - 115.000 88.000 - 95.000 48.000 - 50.000

Giá thu mua sầu riêng hôm nay 9/4/2025 ở các khu vực ĐBSCL, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên khá đa dạng, tùy thuộc vào loại sầu riêng và chất lượng (loại A, B, C). Ở ĐBSCL, sầu riêng Ri6 loại A dao động 62.000 - 65.000 đồng/kg, loại B từ 42.000 - 45.000 đồng/kg, loại C khoảng 35.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại A cao hơn, từ 108.000 - 115.000 đồng/kg, loại B từ 88.000 - 95.000 đồng/kg, loại C từ 48.000 - 50.000 đồng/kg. Các giống cao cấp như Musang King loại A lên tới 135.000 - 140.000 đồng/kg, Black Thorn loại A từ 125.000 - 135.000 đồng/kg, còn loại C thường thương lượng giá.

Ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, giá sầu riêng Ri6 và Thái tương tự ĐBSCL, với Ri6 loại A từ 60.000 - 65.000 đồng/kg, loại B từ 40.000 - 45.000 đồng/kg, loại C từ 30.000 - 35.000 đồng/kg; sầu riêng Thái loại A từ 108.000 - 115.000 đồng/km, loại B từ 88.000 - 95.000 đồng/kg, loại C từ 48.000 - 50.000 đồng/kg. Các loại sầu riêng khác như Chuồng Bò, Sáu Hữu hay Thái VIP cũng có giá từ 70.000 - 125.000 đồng/kg cho loại A, giảm dần với loại B và C. Nhìn chung, giá sầu riêng Thái và các giống cao cấp thường cao hơn Ri6, còn loại C có giá thấp nhất và đôi khi linh hoạt tùy thương lượng.

Tin tức giá sầu riêng hôm nay 9/4/2025

Dù giá sầu riêng hôm nay 9/4/2025 ở trong nước vẫn duy trì ở mức ổn định, việc đưa mặt hàng này ra thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, lại đang gặp không ít khó khăn. Theo nguồn tin từ Bangkok Post, cơ quan hải quan Trung Quốc gần đây đã áp dụng biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với sầu riêng nhập từ Thái Lan, khiến thời gian thông quan bị kéo dài và làm gián đoạn dòng chảy của chuỗi cung ứng.

Ông Napintorn Srisunpang, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan, chia sẻ rằng tất cả lô sầu riêng nhập vào Trung Quốc hiện phải trải qua quá trình kiểm tra các chất như Basic Yellow 2 (BY2) và cadmium – những hợp chất bị nghi ngờ sót lại từ khâu trồng trọt hoặc bảo quản. Nếu trước đây chỉ khoảng 30% hàng hóa bị kiểm tra, thì từ tháng 1/2025, con số này đã tăng lên 100%, không bỏ sót lô hàng nào.

Để xử lý khối lượng hàng hóa lớn, phía Trung Quốc đã mở thêm phòng thí nghiệm tại khu vực biên giới Mohan (gần Lào), từ 3 lên 5 cơ sở, đồng thời kéo dài giờ làm việc từ 5h30 chiều đến 8h30 tối. Dẫu vậy, quy trình kiểm định kỹ lưỡng khiến sầu riêng phải chờ từ 8 đến 10 ngày, cộng thêm thời gian vận chuyển, tổng cộng có thể lên tới 20 ngày. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến độ tươi ngon của trái cây, làm giảm lợi thế cạnh tranh của sầu riêng Thái trên thị trường Trung Quốc – nơi vốn rất chuộng các sản phẩm trái cây chất lượng cao.

Dự báo xu hướng giá sầu riêng trong tương lai

Sầu riêng từ lâu đã được mệnh danh là “ông hoàng trái cây” ở khu vực châu Á. Giá cả của loại quả này trải rộng từ 60.000 đến 180.000 đồng/kg, phản ánh sự phong phú về giống loại cũng như sự khác biệt trong nhu cầu, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Dù vậy, các nhà phân tích nhận định rằng thị trường sầu riêng trong thời gian tới có thể sẽ chứng kiến nhiều thay đổi, phụ thuộc vào lượng trái thu hoạch được, yếu tố thời tiết và nhất là diễn biến của hoạt động xuất khẩu. Đối với những giống sầu riêng thượng hạng như Musang King hay Black Thorn, khả năng giữ giá tốt vẫn sáng sủa, miễn là đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về xuất khẩu và quy trình kiểm tra chất lượng.