Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 3/4/2025: Giá vàng trong nước chuẩn bị kỷ lục mới 103 triệu, tăng hơn 1 triệu đồng Giá vàng hôm nay 3/4/2025 tăng mạnh hơn 1 triệu đồng, chạm sát kỷ lục mới khi thị trường trong nước sôi động, phản ánh xu hướng tăng toàn cầu.

Cập nhật chi tiết giá vàng hôm nay 3/4/2023 mới nhất ở thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 09h30 ngày 3/4/2025, giá vàng hôm nay 3/4/2025 trong nước đang chứng kiến xu hướng tăng mạnh mẽ, chạm ngưỡng sát 103 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng sáng nay tiếp tục nóng lên khi các đơn vị niêm yết đồng loạt điều chỉnh giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, phản ánh sức hút không ngừng của kim loại quý này. Dưới đây là cập nhật chi tiết giá vàng sáng ngày 3/4/2025 từ các thương hiệu lớn:

Giá vàng miếng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC được niêm yết ở ngưỡng 100,1-102,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra giữ ở mức 2,7 triệu đồng/lượng, cho thấy sức mua bán đang rất sôi động.

Trong khi đó, Tập đoàn DOJI cũng không nằm ngoài xu hướng tăng, niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 100,1-102,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Chênh lệch giá mua vào - bán ra duy trì ở ngưỡng 2,7 triệu đồng/lượng, khẳng định đà tăng đồng đều trên thị trường.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá vàng miếng SJC ở mức 100,0-102,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), với mức tăng lần lượt là 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở mức 2,9 triệu đồng/lượng, cho thấy sự biến động tích cực của vàng miếng tại đơn vị này.

Đối với giá vàng hôm nay 3/4/2025 tại PNJ niêm yết ở ngưỡng 101,1-102,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Chênh lệch giá mua vào - bán ra đạt 1,7 triệu đồng/lượng, phản ánh sức hút của vàng nhẫn trong bối cảnh thị trường đi lên.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 99,2-101,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), 101,1-102,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,7 triệu đồng/lượng, cho thấy vàng nhẫn vẫn là lựa chọn hấp dẫn với nhà đầu tư.

Riêng tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức 101,1-102,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Chênh lệch giá mua vào - bán ra lên tới 1,7 triệu đồng/lượng, thể hiện sự thận trọng ở chiều mua vào.

Nhìn chung, giá vàng sáng ngày 3/4/2025 đang cho thấy xu hướng tăng rõ rệt trên toàn thị trường, từ vàng miếng SJC, vàng nhẫn cho đến vàng nữ trang. Đặc biệt, giá vàng nữ trang 999.9 tại PNJ đạt 99,9-102,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi vàng 916 (22K) chạm mức 91,4-93,9 triệu đồng/lượng, tăng 730 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều. Đây là tín hiệu tích cực cho những ai đang theo dõi sát sao biến động giá vàng để đầu tư hoặc tích trữ.

Tính đến 9h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 99,9 -102,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và tăng 1,4 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 100,0 -102,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Bảng giá vàng hôm nay 3/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 100,1 ▲1000 102,8 ▲1000 Tập đoàn DOJI 100,1 ▲1000 102,8 ▲1000 Mi Hồng 99,9 - 102,8 ▲50 PNJ 100,1 ▲1000 102,8 ▲1000 Vietinbank Gold 102,8 ▲1000 Bảo Tín Minh Châu 100,0 ▲1000 102,9 ▲1100 Phú Quý 99,8 ▲1100 102,8 ▲1100

1. DOJI - Cập nhật: 03/04/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 100.100

▲1000 102.800

▲1000 AVPL/SJC HCM 100.100

▲1000 102.800

▲1000 AVPL/SJC ĐN 100.100

▲1000 102.800

▲1000 Nguyên liệu 9999 - HN 99.200

▲700 101.200

▲700 Nguyên liệu 999 - HN 99.100

▲700 101.100

▲700

2. PNJ - Cập nhật: 03/04/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 99.800 ▲700K 102.500 ▲700K TPHCM - SJC 99.800 ▲700K 102.500 ▲700K Hà Nội - PNJ 99.800 ▲700K 102.500 ▲700K Hà Nội - SJC 99.800 ▲700K 102.500 ▲700K Đà Nẵng - PNJ 99.800 ▲700K 102.500 ▲700K Đà Nẵng - SJC 99.800 ▲700K 102.500 ▲700K Miền Tây - PNJ 99.800 ▲700K 102.500 ▲700K Miền Tây - SJC 99.800 ▲700K 102.500 ▲700K Giá vàng nữ trang - PNJ 99.800 ▲700K 102.500 ▲700K Giá vàng nữ trang - SJC 99.800 ▲700K 102.500 ▲700K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 99.800 ▲700K Giá vàng nữ trang - SJC 99.800 ▲700K 102.500 ▲700K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 99.800 ▲700K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 99.800 ▲700K 102.300 ▲700K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 99.700 ▲700K 102.200 ▲700K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 98.880 ▲700K 101.380 ▲700K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 91.310 ▲640K 93.810 ▲640K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 74.380 ▲530K 76.880 ▲530K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 67.210 ▲470K 69.710 ▲470K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 64.150 ▲460K 66.650 ▲460K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 60.050 ▲420K 62.550 ▲420K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 57.500 ▲410K 60.000 ▲410K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.210 ▲290K 42.710 ▲290K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 36.010 ▲260K 38.510 ▲260K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 31.410 ▲230K 33.910 ▲230K

3. SJC - Cập nhật: 03/04/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 100.100

▲1000 102.800

▲1000 Vàng SJC 5 chỉ 100.100

▲1000 102.820

▲1000 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 100.100

▲1000 102.830

▲1000 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 99.900

▲1000 102.500

▲1000 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 99.900

▲1000 102.600

▲1000 Nữ trang 99,99% 99.900

▲1000 102.200

▲1000 Nữ trang 99% 98,188

▲990 101,188

▲990 Nữ trang 68% 66,652

▲680 69,652

▲680 Nữ trang 41,7% 39,771

▲417 42,771

▲417

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 3/4/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Tại thời điểm giao dịch lúc 9h30 ngày 3/4/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.149,34 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.960 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 99,64 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (100.1-102,8 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 3,15 triệu đồng/lượng.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 3/4/2025 giá vàng trong nước và thế giới tăng lại sau phiên giảm nhẹ

Vào ngày 3/4 tại Singapore, thị trường tài chính toàn cầu đã trải qua một cú sốc lớn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế mới cao hơn dự đoán, áp dụng lên hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều này khiến nhiều người lo lắng và chuyển hướng đầu tư sang những nơi an toàn hơn như trái phiếu, vàng và đồng yên Nhật. Hãy tưởng tượng, khi Mỹ dựng lên một "bức tường thuế" cao như vậy, nó giống như việc tăng thêm chi phí cho mọi thứ từ điện thoại, quần áo đến đồ điện tử mà chúng ta mua hàng ngày. Đặc biệt, các công ty công nghệ lớn bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là khi Trung Quốc và Đài Loan - hai trung tâm sản xuất lớn - phải chịu mức thuế mới hơn 30%, đẩy tổng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 54%. Theo chuyên gia Ben Wiltshire từ Citi, đây là mức thuế cao nhất mà Mỹ áp dụng trong hơn một thế kỷ qua.

Thị trường chứng khoán ngay lập tức lao dốc. Các chỉ số lớn như Nasdaq giảm 3,3%, và giá trị của những gã khổng lồ công nghệ như Apple sụt gần 7% chỉ trong vài giờ sau thông báo. Lý do là vì Apple sản xuất iPhone chủ yếu tại Trung Quốc, nên khi thuế tăng, giá thành sản phẩm cũng sẽ bị đội lên. Các chỉ số khác như S&P 500 giảm 2,7%, còn thị trường châu Âu và Nhật Bản cũng không tránh khỏi ảnh hưởng, với chỉ số Nikkei của Nhật giảm 2,8%. Trong bối cảnh này, vàng trở thành "ngôi sao sáng" khi giá vọt lên mức kỷ lục trên 3.160 USD mỗi ounce, vì nhiều người xem vàng là nơi trú ẩn an toàn khi mọi thứ trở nên bất ổn. Ngược lại, giá dầu - thứ thường phản ánh sức khỏe kinh tế toàn cầu - lại giảm hơn 2%, xuống còn 73,24 USD/thùng, cho thấy lo ngại về tăng trưởng chậm lại.

Lãi suất cũng có những thay đổi đáng chú ý mà bạn có thể dễ dàng hình dung. Khi mọi người lo lắng về kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm do thuế mới, họ đổ tiền vào trái phiếu chính phủ Mỹ, khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 14 điểm xuống còn 4,04% - mức thấp nhất trong 5 tháng. Nói đơn giản, lợi suất giảm nghĩa là giá trái phiếu tăng, vì nhiều người mua chúng để giữ tiền an toàn. Đồng thời, các nhà đầu tư bắt đầu dự đoán rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ giảm lãi suất trong tương lai để hỗ trợ kinh tế. Jeanette Gerratty, một chuyên gia kinh tế từ California, cho biết mức thuế này lớn hơn rất nhiều so với dự đoán, và nó có thể làm đảo lộn mọi thứ, từ cách hàng hóa được sản xuất đến giá cả trên kệ hàng.

Mức thuế cụ thể mà Trump áp dụng khá "nặng tay". Tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ giờ đây chịu thuế cơ bản 10%, nhưng một số nước bị đánh thuế cao hơn nhiều: Trung Quốc 34%, Nhật Bản 24%, Việt Nam 46%, Hàn Quốc 25%, và Liên minh châu Âu 20%. Điều này khiến thị trường châu Á chao đảo. Tại Trung Quốc, chỉ số CSI300 giảm nhẹ 0,24%, còn ở Hồng Kông, Hang Seng lao dốc 1,6%. Hàn Quốc và Việt Nam cũng không khá hơn, với chỉ số Kospi giảm 2% và quỹ ETF của Việt Nam mất hơn 8%. Đồng tiền của Trung Quốc, nhân dân tệ, cũng yếu đi, chạm mức thấp nhất trong gần hai tháng so với USD. Trong khi đó, đồng yên Nhật lại tăng giá, vì nó được xem là "nơi trú ẩn" khi kinh tế bất ổn.

Nhìn chung, những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư lớn mà còn có thể tác động đến túi tiền của chúng ta. Chuyên gia Zhiwei Zhang từ Hồng Kông cảnh báo rằng các chuỗi cung ứng ở Đông Á đang chịu áp lực lớn, và nếu các nước khác đáp trả bằng thuế của riêng họ, giá hàng hóa có thể tăng vọt. Tony Sycamore, một nhà phân tích thị trường, thậm chí lo ngại rằng nếu mức thuế này không được thương lượng giảm nhanh chóng, kinh tế Mỹ có nguy cơ rơi vào suy thoái. Nói cách khác, khi "bức tường thuế" được dựng lên, nó không chỉ làm khó các công ty mà còn có thể khiến mọi thứ từ điện thoại đến quần áo trở nên đắt đỏ hơn với người tiêu dùng như chúng ta.