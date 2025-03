Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 30/3/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng mạnh trong tuần này Giá vàng hôm nay 30/3/2025: Giá vàng trong nước và giá vàng trên thế giới tiếp tục tăng mạnh trong tuần này. Giá vàng trong nước sát ngưỡng 101 triệu, giá vàng thế giới tiến sát ngưỡng 3.100 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 30/3/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 04h30 ngày 30/3/2025, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 98,4-100,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,3 triệu đồng/lượng.

Giá miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 98,4-100,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 98,5-100,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 4h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 98,4-100,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giữ nguyên chiều mua vào và tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra niêm yết ở ngưỡng 2,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 98,9-100,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 30/3/2025 mới nhất như sau:

Hôm nay (30/3/2025) Hôm qua (29/3/2025) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC

98,400 200 100,700 500 98,200 100,200 DOJI HN

98,400 200 100,700 500 98,200 100,200 DOJI SG

98,400 200 100,700 500 98,200 100,200 BTMC SJC

98,500 200 100,700 500 98,300 100,200 Phú Qúy SJC

98,400 100 100,700 500 98,300 100,200 PNJ TP.HCM

98,400 200 100,700 500 98,200 100,200 PNJ Hà Nội

98,400 200 100,700 500 98,200 100,200

1. DOJI - Cập nhật: 30/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 98,400 ▲200K 100,700 ▲500K AVPL/SJC HCM 98,400 ▲200K 100,700 ▲500K AVPL/SJC ĐN 98,400 ▲200K 100,700 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 98,400 99,800 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 98,300 99,700 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 30/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 98.400 ▲200K 100.700 ▲500K TPHCM - SJC 98.400 ▲200K 100.700 ▲500K Hà Nội - PNJ 98.400 ▲200K 100.700 ▲500K Hà Nội - SJC 98.400 ▲200K 100.700 ▲500K Đà Nẵng - PNJ 98.400 ▲200K 100.700 ▲500K Đà Nẵng - SJC 98.400 ▲200K 100.700 ▲500K Miền Tây - PNJ 98.400 ▲200K 100.700 ▲500K Miền Tây - SJC 98.400 ▲200K 100.700 ▲500K Giá vàng nữ trang - PNJ 98.400 ▲200K 100.700 ▲500K Giá vàng nữ trang - SJC 98.400 ▲200K 100.700 ▲500K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 98.400 ▲200K Giá vàng nữ trang - SJC 98.400 ▲200K 100.700 ▲500K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 98.400 ▲200K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 98.100 ▲500K 100.600 ▲500K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 98.000 ▲500K 100.500 ▲500K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 97.190 ▲490K 99.690 ▲490K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 89.750 ▲460K 92.250 ▲460K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 73.100 ▲370K 75.600 ▲370K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 66.060 ▲340K 68.560 ▲340K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 63.040 ▲320K 65.540 ▲320K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 59.020 ▲310K 61.520 ▲310K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 56.500 ▲290K 59.000 ▲290K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 39.500 ▲210K 42.000 ▲210K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.380 ▲190K 37.880 ▲190K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.850 ▲170K 33.350 ▲170K

3. SJC - Cập nhật: 30/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 98,400 ▲200K 100,700 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 98,400 ▲200K 100,720 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 98,400 ▲200K 100,730 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 98,200 ▲100K 100,400 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 98,200 ▲100K 100,500 ▲300K Nữ trang 99,99% 98,200 ▲100K 100,100 ▲300K Nữ trang 99% 96,109 ▲297K 99,109 ▲297K Nữ trang 68% 65,225 ▲204K 68,225 ▲204K Nữ trang 41,7% 38,896 ▲125K 41,896 ▲125K

Giá vàng thế giới hôm nay 30/3/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Ở thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận ở mức 3.083,39 USD/ounce, tăng 0,48 USD/Ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 97,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn vàng miếng trong nước gần 3,14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong tuần này, xóa tan nghi ngờ trước đó rằng mức giá 3.000 USD/ounce là quá cao. Dòng tiền tìm kiếm tài sản an toàn tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị, lạm phát và các mức thuế quan đã đẩy giá vàng tiến sát ngưỡng 3.100 USD, đỉnh cao nhất chỉ thấp hơn 13 USD so với mốc này.

Giá vàng giao ngay khởi động tuần ở mức 3.024 USD/ounce và dao động trong biên độ hẹp khoảng 10 USD. Đầu phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Hai, giá vàng bị ép về kiểm tra mốc hỗ trợ 3.000 USD, nhưng nhanh chóng bật lên và không còn quay trở lại mức này trong suốt tuần.

Bước ngoặt xảy ra vào tối thứ Tư, khi các nhà giao dịch châu Á đẩy giá vàng lên trên 3.037 USD vào lúc nửa đêm. Sau một nhịp điều chỉnh nhẹ xuống 3.027 USD, các nhà đầu tư châu Âu tiếp tục mua mạnh, đưa giá vàng lên tới 3.055 USD vào sáng sớm thứ Năm.

Dù phiên giao dịch Bắc Mỹ mở cửa đã kéo vàng xuống gần 3.040 USD, nhưng giá nhanh chóng hồi phục và lập mức đỉnh mới trong tuần, vượt 3.057 USD ngay trước buổi trưa. Sau đó, lực mua mạnh từ châu Á tiếp tục giúp vàng chinh phục các mốc lịch sử mới như 3.075 USD và thậm chí lên tới 3.087 USD vào rạng sáng hôm sau.

Vào phiên giao dịch Bắc Mỹ cuối tuần, giá vàng ổn định quanh vùng 3.075 USD/ounce, và dao động nhẹ trong khoảng từ 3.070 đến 3.085 USD cho đến hết ngày.

Dự báo giá vàng

Khảo sát mới nhất từ Kitco News cho thấy các chuyên gia phân tích đang rất lạc quan về triển vọng giá vàng tuần tới, trong khi nhà đầu tư cá nhân chỉ có sự cải thiện nhẹ về tâm lý tích cực.

Trong khảo sát tuần này của Kitco News, có 20 nhà phân tích tham gia, trong đó 15 người (75%) kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục tăng. Chỉ một chuyên gia (5%) dự đoán giá giảm, còn lại 4 người (10%) cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Khảo sát trực tuyến từ nhà đầu tư cá nhân thu về 202 phiếu, với 64% (129 người) dự đoán vàng tăng giá, 19% (39 người) cho rằng giá vàng sẽ giảm, và 17% (34 người) dự báo giá vàng sẽ ổn định trong tuần tới.

Chuyên gia Alex Kuptsikevich từ FxPro nhận định rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới nhờ căng thẳng thương mại leo thang, đồng USD suy yếu và chứng khoán Mỹ giảm điểm. Ông dự báo trong ngắn hạn, giá vàng có thể đạt mức 3.180 USD trong vài tuần tới và xa hơn là 3.400 USD vào cuối mùa hè năm nay.

Ở chiều ngược lại, Adam Button từ Forexlive.com cho rằng giá vàng có thể giảm nhẹ do Hiệp định USMCA sẽ làm giảm căng thẳng thương mại, nhưng đây chỉ là một nhịp điều chỉnh để mua vào.