Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 8/4/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm mạnh đến giữa tuần Giá vàng hôm nay 8/4/2025: Giá vàng trong nước và thế giới dự báo tiếp tục giảm mạnh đến giữa tuần. Dự báo giá vàng trong nước dưới 100 triệu đồng và vàng thế giới dưới 3000 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 8/4/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 8/4/2025, giá vàng trong nước dự báo giảm xuống dưới 100 triệu đồng. Cụ thể giá vàng trong nước hiện nay:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 97,1-100,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC niêm yết ở ngưỡng 97,1-100,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 97,3-100,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu.

Tính đến 4h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 96,7-100,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên. Chênh lệch mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 97,6-100,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 200 nghìn đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 8/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 8/4/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

97,1 100,1

- - Tập đoàn DOJI

97,1

100,1

-

- Mi Hồng

98,7 100,7

-600 -100 PNJ

97,1

100,1

- - Vietinbank Gold

100,1



- Bảo Tín Minh Châu

97,3

100,1

+100 -

Phú Quý 97,3 100,1 - -

Giá vàng thế giới hôm nay 8/4/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2985,63 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 50,29 USD/Ounce với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại thị trường tự do (25.910 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 93,91 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 6,18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang trên đà giảm mạnh có thể kéo dài đến giữa tuần này. Tuy nhiên, sau đó giá sẽ phục hồi phần nào nhờ hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Trong phiên giao dịch, có lúc vàng mất hơn 1% và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13/3. Đáng chú ý, phiên cuối tuần trước chứng kiến vàng lao dốc hơn 3% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế mới áp lên hàng hóa Trung Quốc, gây chấn động thị trường toàn cầu.

Ngay sau đó, Trung Quốc phản ứng bằng việc áp thuế 34% lên hàng hóa Mỹ và hạn chế xuất khẩu một số kim loại đất hiếm. Chiến lược gia Yeap Jun Rong từ IG cho rằng thị trường đang hoang mang khi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt từ xung đột thương mại, trong khi nhiều người cho rằng sẽ không có giải pháp nào nhanh chóng được đưa ra.

Mặc dù vàng thường được coi là tài sản an toàn, lần này giá lại giảm mạnh. Nguyên nhân được cho là do nhà đầu tư chốt lời để bù lỗ ở các danh mục khác hoặc để đảm bảo yêu cầu ký quỹ. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ vừa mất gần 6.000 tỷ USD vốn hóa do lo ngại suy thoái.

Tuy nhiên, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn rất mạnh. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục mua thêm vàng trong tháng 3, đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp tăng dự trữ vàng. Theo chuyên gia Tim Waterer từ KCM Trade, dòng tiền này là yếu tố quan trọng giúp giá vàng giữ được xu hướng tăng trong dài hạn.

Ông Ole Hansen từ Saxo Bank cũng nhận định rằng khi thị trường ổn định trở lại, chính nhu cầu từ các ngân hàng trung ương sẽ giúp vàng phục hồi và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, trong khi vàng giảm giá, giá bạc phục hồi 2,2% lên 30,19 USD/ounce sau khi chạm đáy 7 tháng. Giá bạch kim và palladium đều tăng nhẹ lên mức 928,19 USD.

Dự báo giá vàng

Kevin Grady từ Phoenix Futures and Options cho biết thị trường đang rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nhiều nhà đầu tư buộc phải bán vàng để bổ sung ký quỹ khi chứng khoán giảm mạnh. Ông cũng nhận định rằng các ngân hàng lớn đã đứng ngoài thị trường trước khi Tổng thống Trump công bố chính sách thuế và hiện vẫn đang chờ đợi để đánh giá thêm tình hình.

Grady cho rằng giá vàng khó có thể tăng trở lại ngay trong tuần tới. Nhà đầu tư đang phải xoay xở với áp lực ký quỹ, trong khi hàng hóa nói chung đang bị chốt lời sau đợt tăng giá kéo dài từ đầu năm. Ông nhấn mạnh thị trường cần thêm thời gian để ổn định và xác định xu hướng rõ ràng hơn.

Ông cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Điều này có thể làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa, kể cả vàng. Nhiều nhà đầu tư hiện đang chọn cách nắm giữ tiền mặt vì chưa tìm ra điểm đến an toàn cho dòng vốn.

Về dài hạn, Grady cho rằng giá vàng có thể phục hồi trở lại khi thị trường chắc chắn rằng vàng không còn bị ảnh hưởng bởi thuế quan. Tuy nhiên, quá trình này sẽ không diễn ra nhanh chóng mà cần thêm thời gian để thị trường hấp thụ hết các thông tin đang nhiễu loạn.

Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex cũng nhận định giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Mặc dù các ngân hàng trung ương đang mua vào, nhà đầu tư cá nhân lại đang coi vàng là một tài sản rủi ro. Trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lãi suất giảm, vàng vẫn bị bán tháo cùng với cổ phiếu. Nếu vàng rơi xuống dưới ngưỡng 3.054 USD/ounce, khả năng cao sẽ tiếp tục giảm về vùng 3.030 hoặc 3.000 USD.

Everett Millman, chuyên gia tại Gainesville Coins, cho rằng đợt giảm giá hiện tại là hệ quả của việc nhà đầu tư bán tháo vàng và bạc để bù đắp lỗ trong danh mục đầu tư. Nếu thị trường chứng khoán tiếp tục giảm, vàng sẽ khó giữ được mức hỗ trợ hiện tại. Theo ông, để vàng ổn định trở lại, thị trường cần một tín hiệu rõ ràng từ chính sách, như việc Cục Dự trữ Liên bang cam kết hạ lãi suất hoặc tung ra gói kích thích mới. Ông cũng không loại trừ khả năng giá vàng có thể rơi xuống mức 2.900 USD/ounce nếu tình hình xấu đi.

Các chuyên gia tại CPM Group thì khuyên nhà đầu tư nên giữ nguyên vị thế hiện tại và chờ cơ hội mua vào khi giá giảm sâu hơn. Họ nhận định đợt biến động vừa qua chủ yếu xuất phát từ lo ngại về tác động tiêu cực của chính sách thuế do Tổng thống Trump đưa ra. Vàng từng vọt lên gần 3.196 USD/ounce nhưng nhanh chóng lao dốc về mốc 3.073 USD khi thị trường toàn cầu đồng loạt bị bán tháo.

Theo CPM, chính sách thuế mới đang làm gia tăng lo ngại về lạm phát và suy thoái, và điều này khiến vàng tiếp tục là tài sản trú ẩn được ưa chuộng. Tuy nhiên, hiện tại họ chưa khuyến nghị mua hay bán, mà chỉ cân nhắc mua khi giá giảm về gần mốc 3.050 USD hoặc thấp hơn.