Tài chính - Thị trường Giá vàng Trung Quốc tăng cao kỷ lục trong tháng 3 Theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng Trung Quốc đã có một tháng 3 đầy ấn tượng với mức giá tăng kỷ lục cùng dòng tiền đổ vào các quỹ ETF. Tuy nhiên, giá vàng tăng cao cũng khiến nhập khẩu và nhu cầu trang sức giảm đáng kể.

Ông Ray Jia, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại WGC thị trường Trung Quốc cho biết, giá vàng trong nước và quốc tế ở Trung Quốc đều đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tháng 3. Nguyên nhân chính đến từ căng thẳng địa chính trị và chính sách thương mại khó lường của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản an toàn.

Ngoài ra, đồng USD yếu hơn và dòng tiền mạnh vào các quỹ ETF vàng cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao. Trong quý đầu năm 2024, giá vàng tính bằng cả đồng nhân dân tệ (RMB) và USD đều tăng 19%, đánh dấu quý mạnh nhất kể từ năm 2002 đối với vàng Trung Quốc và từ năm 1975 đối với vàng thế giới.

Mặc dù giá vàng tăng mạnh, nhu cầu mua vàng trang sức lại giảm đáng kể. Trong quý đầu năm, lượng vàng rút từ Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) chỉ đạt 336 tấn, thấp hơn 29% so với mức trung bình 10 năm và giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là do giá vàng tăng quá cao, khiến người tiêu dùng e ngại.

Tuy nhiên, tháng 3 ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi các doanh nghiệp trang sức và ngân hàng bắt đầu bổ sung hàng tồn kho sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Lượng vàng rút khỏi SGE trong tháng 3 là 120 tấn, tăng 30 tấn so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái.

Trái ngược với thị trường trang sức, các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh. Trong tháng 3, có thêm 5,6 tỷ RMB (772 triệu USD) chảy vào các quỹ này, nâng tổng tài sản quản lý lên mức kỷ lục 101 tỷ RMB (14 tỷ USD). Số lượng vàng nắm giữ cũng tăng 7,7 tấn, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 138 tấn.

Theo ông Jia, giá vàng tăng cùng những lo ngại về bất ổn thương mại toàn cầu và tác động đến nền kinh tế trong nước là những yếu tố chính thúc đẩy dòng tiền vào vàng. Dù thị trường trang sức gặp khó khăn, vàng vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh nhiều rủi ro kinh tế và chính trị hiện nay.

Đầu tư vàng tại Trung Quốc lập kỷ lục bất chấp giá tăng cao

Nhu cầu mạnh mẽ trong tháng 2 và tháng 3 đã giúp các quỹ ETF vàng Trung Quốc ghi nhận quý đầu năm 2025 kỷ lục. Theo ông Ray Jia từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong ba tháng đầu năm, dòng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng lên tới 16,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,3 tỷ USD), tương ứng với mức tăng 23 tấn vàng nắm giữ – cả hai đều ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Nguyên nhân chính đến từ việc giá vàng tăng chưa từng có, sự thiếu tin tưởng vào các tài sản trong nước khác, cùng những lo ngại về tăng trưởng do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Đặc biệt, xu hướng này vẫn tiếp tục sang quý 2. Chỉ trong hai tuần đầu tháng 4, lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF Trung Quốc đã tăng thêm 29 tấn, trong khi tổng tài sản quản lý tăng vọt 25% nhờ giá vàng duy trì ở mức cao và xung đột thương mại với Mỹ ngày càng gay gắt.

Tháng 3 cũng chứng kiến Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục bổ sung vàng vào dự trữ quốc gia với 2,8 tấn. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp PBoC mua vàng, nâng tổng dự trữ chính thức lên 2.292 tấn, chiếm 6,5% tổng dự trữ ngoại hối. Tính riêng quý đầu năm 2025, Trung Quốc đã mua vào 12,8 tấn vàng.

Tổng dự trữ ngoại hối của nước này cũng tăng 2,3% lên 3.500 tỷ USD, nhờ đồng USD yếu giúp tăng giá trị các tài sản định giá bằng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, cùng việc nắm giữ vàng tăng trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh 20%. Riêng vàng đã đóng góp hơn 1% vào mức tăng trưởng dự trữ ngoại hối trong quý.

Nhập khẩu vàng giảm mạnh do giá cao

Trái ngược với dòng tiền đầu tư sôi động, nhập khẩu vàng vào Trung Quốc lại gặp khó khăn do giá quá cao. Tháng 1/2025, lượng vàng nhập khẩu gần như dừng lại ở mức 17 tấn, thấp nhất kể từ tháng 2/2021 khi dịch COVID-19 bùng phát.

Dù con số này phục hồi lên 76 tấn vào tháng 2, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình 102 tấn/tháng của năm 2024.

Tình hình còn bi đát hơn nếu xét riêng nhập khẩu ròng. Tháng 1 ghi nhận mức nhập khẩu ròng bằng 0, thấp nhất từ đầu năm 2021. Dù tăng lên 49 tấn vào tháng 2, con số này vẫn giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Theo WGC, nguyên nhân đến từ ít ngày làm việc do Tết Nguyên đán, nhu cầu vàng nội địa yếu, cùng việc giá vàng trong nước thường thấp hơn thế giới khiến nhà nhập khẩu e dè.

Dự báo trong ngắn hạn, nhu cầu đầu tư vàng sẽ tiếp tục mạnh do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung gây áp lực lên tăng trưởng và các tài sản nội địa. Sự biến động của thị trường toàn cầu và việc tái cấu trúc hệ thống thương mại thế giới cũng hỗ trợ giá vàng duy trì đà tăng.

Một tín hiệu tích cực khác là sự tham gia của các công ty bảo hiểm vào thị trường vàng, với 4 doanh nghiệp trở thành thành viên Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) trong tháng 3. Điều này có thể giúp duy trì nhu cầu đầu tư dài hạn, nhất là trong bối cảnh kinh tế nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, WGC cảnh báo rằng dù sắp đến kỳ nghỉ lễ Lao động tháng 5, giá vàng cao kỷ lục cùng những lo ngại kinh tế vẫn khiến triển vọng ngành trang sức ảm đạm.