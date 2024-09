Thể thao

Giải bóng chuyền nam “Bông lúa vàng” thu hút 17 đội tranh tài

(QNO) - Sáng nay 25/9, tại Hội An khai mạc Giải bóng chuyền nam “Bông lúa vàng” nông dân tỉnh lần thứ XI - năm 2024 do Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, Sở VH-TT&DL và TP.Hội An tổ chức.