Xã hội Giai đoạn 2010 - 2023, Phú Ninh ước thiệt hại hơn 965 tỷ đồng do thiên tai (QNO) – Ngày 7/5, UBND huyện Phú Ninh ban hành phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Ứng phó thiên tai có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”. Ảnh: H.Đ

Theo đó, Phú Ninh có phương án cụ thể để ứng phó với các loại hình thiên tai tương ứng theo các cấp độ rủi ro thiên tai là phòng tránh áp thấp nhiệt đới, bão; phòng tránh lũ, ngập lụt; phòng tránh dông, lốc, sét.

Với yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”; hoàn thành việc di dời, sắp xếp và ổn định đời sống nhân dân vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.

Bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội. Bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa nước lớn, các hồ gần nơi khu dân cư đông đúc hoặc gần trung tâm kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng quan trọng ở hạ du công trình thủy lợi. Đảm bảo giao thông được thông suốt trong mọi tình huống; hoàn thành hệ thống thông tin liên lạc từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Theo thống kê, từ năm 2010 đến năm 2023, thiên tai đã làm 6 người chết, 49 người bị thương; 6.839 nhà bị thiệt hại, nhiều công trình hạ tầng cơ sở và diện tích sản xuất của người dân Phú Ninh bị thiệt hại nặng với ước tính giá trị thiệt hại hơn 965 tỷ đồng.