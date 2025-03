Nhà nước và cử tri Giải quyết dứt điểm tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết (QNO) – Chiều nay 7/3, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam chiều 7/3. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh dự hội nghị.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV đã xem xét, thông qua 4 luật, 5 nghị quyết liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và xem xét, thông qua 3 nghị quyết quy phạm pháp luật khác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, cấp bách, cần thiết đối với một số dự án, công trình quan trọng.

Ngay sau khi kết thúc Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát, xác định nội dung, lập danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết.

Kết quả, ngày 28/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết; trong đó, xác định rõ tên văn bản, nội dung giao quy định chi tiết, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp và thời hạn trình, ban hành văn bản.

Theo đó, để quy định chi tiết 5 luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua, Chính phủ có nhiệm vụ ban hành 8 nghị định (3 nghị định do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo; 3 nghị định do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo; 1 nghị định do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo và 1 nghị định do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo).

Bên cạnh các văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tư pháp cũng đã chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát và đã thông báo đến HĐND, UBND cấp tỉnh những nội dung luật, nghị quyết giao cho chính quyền địa phương quy định chi tiết để kịp thời xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và tổ chức triển khai thi hành các luật, pháp lệnh một cách đồng bộ, hiệu quả.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, liên quan đến công tác triển khai thi hành các luật, nghị quyết, theo báo cáo của Chính phủ, khẩn trương xây dựng, ban hành 55 văn bản quy định chi tiết đang chậm ban hành trong tháng 3 này, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng, ban hành 108 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới để tránh khoảng trống pháp lý.