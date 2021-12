1.092 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2021

(QNO) - Ngày 28.12, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3852 (thay thế Quyết định 3802, ngày 24.12) phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2021.

Thí sinh dự thi tại kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2021. Ảnh: X.P

Theo đó, có 1.092 thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng được tổ chức hôm 2.11 (thay vì 1.094 thí sinh trúng tuyển như quyết định trước đó). Trong đó, Bắc Trà My có 49, Duy Xuyên 61, Đại Lộc 91, Đông Giang 51, Hiệp Đức 59, Hội An 73, Nam Giang 66, Nam Trà My 49, Nông Sơn 19, Núi Thành 87, Phú Ninh 61, Phước Sơn 48, Quế Sơn 44, Tam Kỳ 39, Tây Giang 21, Thăng Bình 106, Tiên Phước 52, Sở GD-ĐT 116.

UBND tỉnh yêu cầu, dựa trên danh sách được phê duyệt, Giám đốc Sở GD-ĐT, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định tuyển dụng, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc ký hợp đồng làm việc, thực hiện chế độ, chính sách đối với người trúng tuyển theo đúng quy định.