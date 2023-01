3 năm, Quảng Nam có 200 giáo viên nghỉ việc

(QNO) - Từ năm 2020 đến 2022, tổng số giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn Quảng Nam nghỉ việc là 200 người.

Nhiều địa phương của Quảng Nam đang xoay xở với tình trạng thiếu giáo viên. Ảnh: V.L

Báo cáo thực trạng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (gọi chung là giáo viên) nghỉ việc của UBND tỉnh cho biết, trong số 200 giáo viên nghỉ việc, cấp mầm non 88 người, tiểu học 67 người, THCS 33 người và THPT 12 người. Năm 2020 có 41 người nghỉ việc, năm 2021 có 39 người và năm 2022 có 120 người.

Nhiều nguyên nhân

Theo UBND tỉnh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông nghỉ việc là Quảng Nam có địa bàn rộng, nhiều huyện miền núi, nhiều giáo viên do điều kiện công tác xa nhà, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nghỉ việc để tìm công việc thuận lợi hơn.

Đặc biệt trong giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và trường hợp nghỉ việc ra khỏi ngành tập trung chủ yếu ở cấp học mầm non và tiểu học. Trong số đó có một số trường hợp giáo viên nghỉ việc ở địa phương này do đã trúng tuyển viên chức ở địa phương khác.

Trên thực tế, một số vị trí như giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học tuyển dụng được còn rất ít so với nhu cầu do không có người dự tuyển đáp ứng được trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019.

Do đó, việc thiếu giáo viên giảng dạy đã phần nào gây nên áp lực công việc đối với thầy cô giáo. Bên cạnh đó, do mức lương thấp, không đủ trang trải cuộc sống nên phần nào cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông nghỉ việc.

Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như: nghỉ việc do mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thay đổi nơi sinh sống…

Báo cáo của UBND tỉnh cũng cho biết, những năm qua các cấp, các ngành của Quảng Nam luôn quan tâm công tác phát triển GD-ĐT. Cùng với các chính sách chung, tỉnh cũng đã có những chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT.

Đồng thời thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành phát huy tối đa mọi nguồn lực quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục, đặc biệt đối với người chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đề xuất giải pháp

Từ thực trạng nêu trên, UBND tỉnh đề xuất Bộ GD-ĐT những giải pháp hạn chế tình trạng giáo viên nghỉ việc. Đó là, cần quan tâm chính sách tiền lương đối với người công tác trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục nói riêng đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống. Trong đó, cần chú ý đến chính sách đối với giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Đối với giáo viên mới vào nghề, giáo viên hợp đồng, cần có chính sách hỗ trợ để đảm bảo thu nhập không thấp hơn lương tối thiểu vùng; được hưởng phụ cấp ưu đãi, các khoản hỗ trợ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học…

UBND tỉnh cũng đề xuất có cơ chế đặc thù để ưu tiên trong công tác tuyển dụng đối với người địa phương nhằm ổn định đội ngũ lâu dài.