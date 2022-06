Bắc Trà My hỗ trợ tiền ăn cho thí sinh người dân tộc thiểu số

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, huyện vùng cao Bắc Trà My có 371 thí sinh đăng ký dự thi, tại điểm thi số 46 của tỉnh, đóng tại Trường THPT Bắc Trà My. Trong đó, có 309 thí sinh là học sinh Trường THPT Bắc Trà My và 62 thí sinh từ Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa; có 272/309 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT đồng thời lấy kết quả xét tuyển sinh đại học.

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT huyện Bắc Trà My cho hay, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ và chu đáo.

Huyện sẽ hỗ trợ tiền ăn trong thời gian 5 ngày (từ ngày 5 - 9.7) để chuẩn bị và dự thi cho thí sinh là người dân tộc thiểu số không có nhà ở tại thị trấn Trà My; hỗ trợ chi phí hợp đồng xe đưa, đón thí sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa từ nơi ở đến địa điểm thi.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời nắm thông tin, động viên, chia sẻ đối với các trường hợp thí sinh gặp biến cố trong gia đình, người thân nhằm không để xảy ra trường hợp thí sinh chán nản, ảnh hưởng đến việc tham gia kỳ thi.