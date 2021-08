Bàn chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non dân lập, tư thục tại cụm công nghiệp

(QNO) - Chiều nay 13.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các ngành, địa phương về đề án quy định chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non (GDMN) thuộc loại hình dân lập, tư thục tại các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: X.P

Theo Sở GD-ĐT, toàn tỉnh có 11 khu công nghiệp và 58 CCN; có 288 trường mầm non, mẫu giáo; 3.533 nhóm, lớp. Riêng trường mầm non, mẫu giáo ngoài công lập đóng trên địa bàn có CCN là 8 trường, 126 nhóm, lớp với 275 giáo viên.

Trẻ mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại các CCN đang theo học tại các cơ sở GDMN trên địa bàn tỉnh là 3.951 trẻ. Trong đó, trẻ học tại cơ sở GDMN công lập 928 trẻ, học tại cơ sở GDMN ngoài công lập 3.023 trẻ, riêng trẻ đang học tại các cơ sở GDMN dân lập, tư thục đóng trên địa bàn có CCN là 1.827 trẻ.

Trong khi trẻ mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, giáo viên mầm non tại các cơ sở GDMN dân lập, tư thục đã được hưởng chính sách của tỉnh (Nghị quyết số 22 (19.4.2021) HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển GDMN trên địa bàn tỉnh) thì đối với trẻ mầm non và giáo viên tại các CCN trên địa bàn tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ này.

“Do đó, việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển GDMN tại các CCN là rất cần thiết và phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Điều này góp phần quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng và giáo dục trẻ, trong đó có các nhóm trẻ độc lập tư thục có chất lượng, bảo đảm sự công bằng trong thụ hưởng cho mọi trẻ em” - ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh.

Theo đó, mức trợ cấp đối với trẻ mầm non 160.000 đồng/tháng, giáo viên 800.000 đồng/tháng. Ngoài ra, các cơ sở GDMN tại CCN cũng được hỗ trợ 20 - 50 triệu đồng. Ngân sách tỉnh đảm bảo 100% kinh phí thực hiện với tổng kinh phí năm đầu tiên 8,6 tỷ đồng, các năm học còn lại khoảng 6,7 tỷ đồng/năm.

Khẳng định đây là chính sách nhân văn và cần thiết sau khi HĐND tỉnh ban hành chính sách đối với khu công nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Sở GD-ĐT tiếp thu tất cả ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện đề án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.