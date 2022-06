Bàn giao khối nhà lớp học 2 tầng cho trường tiểu học Cẩm An

(QNO) - Sáng nay 10.6, tại trường tiểu học Cẩm An, cơ sở 2 (phường Cửa Đại, TP.Hội An) diễn ra lễ bàn giao khối nhà lớp học 2 tầng do Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tài trợ.

Nghi thức khánh thành, bàn giao công trình. Ảnh: Q.T

Khối nhà gồm 6 phòng với công năng 5 phòng học và 1 phòng bếp, kết cấu bê tông cốt thép, đổ sàn mái, lợp ngói chống nóng. Công trình có tổng kinh phí thực hiện hơn 2,68 tỷ đồng, được bàn giao cho nhà trường sau gần 1 năm thi công.

Hạng mục khối nhà lớp học này được đầu tư xây dựng theo hình thức chìa khóa trao tay từ nguồn hỗ trợ 100% của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam thông qua việc kêu gọi huy động xã hội hóa của chính quyền địa phương.

Khối nhà 2 tầng gồm 5 phòng học và 1 phòng bếp sẽ đáp ứng tốt hơn điều kiện dạy và học của trường tiểu học Cẩm An, cơ sở 2. Ảnh: Q.T

Tại lễ bàn giao, đại diện lãnh đạo công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam chia sẻ, đây là hoạt động vì cộng đồng hết sức ý nghĩa của đơn vị khi đóng góp một phần nhỏ vào việc nâng cao điều kiện dạy và học của thầy, trò trường tiểu học Cẩm An.

Thời gian qua, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học tại cơ sở 2 trường tiểu học Cẩm An khá chật hẹp trong khi có lượng học sinh đông nên chưa đáp ứng tốt điều kiện học tập của học sinh.