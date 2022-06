Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT

(QNO) - Ngày 28.6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ký quyết định bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thí sinh Quảng Nam dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: X.P

Theo đó, thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0) đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, không thể dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

Để được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải có giấy xác nhận F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với ca bệnh đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị xác nhận; đối với ca bệnh đang cách ly, điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú thì do trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã, phường, thị trấn xác nhận.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra trên cả nước vào các ngày 7 và 8.7. Vào cuối tháng 5.2022, Bộ GD-ĐT cũng đã có văn bản gửi chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Việc xác định đối tượng thí sinh thuộc diện F0, F1 và ca bệnh nghi ngờ được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 1909 ngày 15.4.2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần.