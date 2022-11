Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm Trường Đại học Quảng Nam và Mầm non Sơn Ca

(QNO) - Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), sáng nay 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến thăm các cơ sở giáo dục trên địa bàn Tam Kỳ. Cùng đi có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở GD-ĐT.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: X.P

Tại Trường Đại học Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, giảng viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay trường đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhấn mạnh vùng đất Quảng Nam giàu truyền thống văn hóa, hiếu học, ông Thanh lưu ý Trường Đại học Quảng Nam ngoài thực hiện nhiệm vụ giảng dạy như các trường đại học khác còn gánh vác trách nhiệm nữa đó là tiếp tục phát huy truyền thống đất học của quê hương Quảng Nam, đào tạo ra những sinh viên có năng lực.

Nhắn nhủ với lãnh đạo và cán bộ, giảng viên nhà trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn tất cả phải nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, xây dựng thương hiệu Trường Đại học Quảng Nam, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Sơn Ca (Tam Kỳ). Ảnh: X.P

Đến thăm và chúc mừng Trường Mầm non Sơn Ca vừa được Chủ tịch nước tặng Cờ thi đua xuất sắc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn nhà trường, với sự quan tâm đầu tư của TP.Tam Kỳ, tiếp tục tạo đột phá trong phát triển, không chỉ là ngôi trường tiêu biểu của Tam Kỳ, cả tỉnh mà còn khu vực miền Trung.

Nhấn mạnh bậc học mầm non rất quan trọng, là nền tảng cho bậc học phổ thông, góp phần hình thành nhân cách cho học trò, ông Thanh chúc các cô giáo mầm non cả tỉnh luôn nhiệt tình, say mê với công việc, nuôi dạy trẻ cho tốt, đáp ứng sự mong mỏi của phụ huynh và xã hội.