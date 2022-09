Chuẩn bị chu đáo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022

Sở GD-ĐT và phòng GDĐT các huyện, thành phố đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức (dự kiến trong tháng 10), trong đó có nhiều điểm mới cần lưu ý

Năm 2022 thí sinh tham gia tuyển dụng giáo viên cấp THPT không lựa chọn nơi công tác sau khi có điểm thi mà đăng ký ngay từ đầu. Ảnh: X.P

Nhiều điểm mới

Kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022 có nhiều điểm mới so với các năm trước. Trước hết, bên cạnh mầm non và tiểu học, năm nay chỉ tiêu tuyển dụng còn có cả giáo viên (GV) cấp THCS và THPT.

Cụ thể, trong số 1.459 chỉ tiêu GV, bậc tiểu học nhiều nhất với 739, mầm non 319, THCS 309 và ít nhất là THPT 97 chỉ tiêu.

Đây là cơ hội quý đối với những sinh viên tốt nghiệp có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo GV đối với cấp THCS và THPT có thể trở thành viên chức của ngành giáo dục Quảng Nam sau một năm chờ đợi.

Ngoài ra, năm 2022 tỉnh cũng tiếp tục tuyển dụng nhân viên trường học gồm kế toán, văn thư, công nghệ thông tin, thiết bị thí nghiệm, y tế với tổng chỉ tiêu là 197 (sau lần đầu tiên tuyển dụng vào năm 2021).

Chỉ tiêu tuyển dụng mầm non, tiểu học, THCS của 15 địa phương (trừ Điện Bàn, Nam Trà My, Tam Kỳ thi riêng) với GV là 1.362 và nhân viên là 170. Một số địa phương có nhu cầu tuyển dụng GV số lượng lớn như Đại Lộc: 165, Thăng Bình: 150, Hội An: 140, Núi Thành: 129, Phước Sơn: 124, Duy Xuyên: 117, Đông Giang: 112, Tiên Phước: 85. Đối với THPT, chỉ tiêu tuyển dụng là 97 GV và 27 nhân viên, tập trung nhiều nhất ở các trường THPT miền núi như Bắc Trà My: 13, Nam Trà My: 8, Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My: 6, Tây Giang: 7, Khâm Đức (Phước Sơn): 6, Phan Châu Trinh (Tiên Phước): 6.

Một điểm mới đáng chú ý khác, đó là lần đầu tiên thí sinh dự tuyển vào vị trí GV cấp THPT năm nay phải đăng ký nơi công tác theo trường THPT trong phiếu dự tuyển (khác với trước đây chỉ đăng ký theo môn đào tạo).

Giải thích sự thay đổi này, ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT nói, thực tế năm 2021 có một số trường hợp trúng tuyển nhưng cuối cùng không nhận công tác. Do đó, việc đăng ký cụ thể nơi công tác hy vọng góp phần hạn chế tình trạng nêu trên.

“Năm nay chỉ tiêu tuyển dụng GV THPT chủ yếu ở các huyện miền núi. Vì vậy, chủ trương của sở đăng ký theo địa chỉ trường để thí sinh thấy rằng miền núi cần các bạn phục vụ và sẽ khắc phục câu chuyện hủy kết quả do thí sinh trúng tuyển nhưng không nhận nhiệm vụ như năm 2021” - ông Tường chia sẻ.

Đối với thí sinh dự tuyển vào vị trí GV cấp mầm non, tiểu học, THCS đăng ký theo huyện, thành phố nào thì nộp hồ sơ về Phòng GDĐT địa phương đó.

Việc phân công đơn vị công tác được thực hiện theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp của thí sinh (điểm thi vòng 2). Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người được chọn trước, nếu vẫn không xác định được thì thí sinh bốc thăm thứ tự chọn đơn vị công tác.

Những lưu ý

Theo quy định về đối tượng dự tuyển, GV mầm non có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên, GV tiểu học có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo GV tiểu học, GV THCS có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo GV THCS, GV THPT có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo GV THPT.

Đối với người dự tuyển vào vị trí GV Tiếng Anh, Thể dục, Âm nhạc, Tin học, Mỹ thuật phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo GV hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do Bộ trưởng GD-ĐT ban hành.

Việc tuyển dụng với hình thức qua 2 vòng, xét tuyển ở vòng 1 (kiểm tra điều kiện dự tuyển văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm) và thi nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2. Hình thức thi viết, thời gian thi 180 phút, nội dung thi kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển với thang điểm bài thi 100.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên và lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Một lưu ý nữa là mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào 1 vị trí việc làm. Người được đào tạo ghép 2 môn thì chỉ được đăng ký tuyển dụng một trong hai môn được đào tạo.

Thời gian chót nhận hồ sơ là đến ngày 28.9, thời gian thi vòng 2 sẽ do Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh thông báo đến từng thí sinh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT tại địa chỉ “http://sgddt.quangnam.gov.vn”.