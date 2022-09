Chuyện của bông hướng dương

Bằng ý chí và nghị lực phi thường, cô gái khiếm thị Ca Ngô Thanh Hằng (14 tuổi, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đà Nẵng) như bông hướng hương luôn vươn về phía ánh sáng...

Em Ca Ngô Thanh Hằng dùng điện thoại thông minh để học tập và giao tiếp. Ảnh: V.A

Hằng là con đầu trong gia đình có 3 chị em ở phường An Xuân (TP.Tam Kỳ). Không may mắn như bạn bè đồng trang lứa, lúc ra đời em chỉ nặng 1,3kg do sinh non.

Đáng buồn hơn là sau nhiều tháng chăm bẵm, gia đình phát hiện điều bất thường ở mắt của Hằng nên đưa vào TP.Hồ Chí Minh để khám; kết quả, em được chẩn đoán bị “bong võng mạc trẻ đẻ non” - 2 mắt hoàn toàn bị mù, không thể chữa trị.

Chị Ngô Thị Mỹ Thủy (mẹ Hằng) tâm sự: “Lúc ấy, ai chỉ đâu là tôi cũng tìm đến. Nhưng cuối cùng mọi cố gắng đều không có kết quả…, tôi bắt đầu tập làm quen dần với hiện thực để đồng hành với con”.

Những năm tháng chăm Hằng sau đó cũng không hề đơn giản với vợ chồng chị Thủy. Do “đồng hồ sinh học” khác biệt nên ròng rã 3 năm trời, Hằng cứ “ngày ngủ đêm thức”, khiến việc chăm sóc hết sức vất vả. Khi 4 tuổi, Hằng được gửi cơ sở Mái ấm Hướng Dương của thầy giáo khiếm thị Đặng Ngọc Duy (TP.Tam Kỳ) để tập thích nghi, hòa nhập.

Đến 6 tuổi, Hằng được ba mẹ đưa ra Đà Nẵng xin vào học ở Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu. Nhờ môi trường và sự giáo dục, hỗ trợ tốt từ thầy cô, bạn bè, cô bé khiếm thị rụt rè ngày nào đã dần thích nghi, tự lập, như bông hoa hướng dương vươn mình trong nắng sớm.

Những năm sống xa nhà càng khiến tinh thần tự lập, tự vươn lên trong Hằng thêm mạnh mẽ. Với tinh thần vượt khó đó, từ lớp 1 đến lớp 7, Hằng đều giữ vững thành tích học sinh giỏi. Đáng khen hơn, trong 2 năm đầu bậc THCS ở Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đà Nẵng (lớp 6, lớp 7), dù phải học hòa nhập, Hằng vẫn giữ được thành tích học tập ấn tượng, luôn đứng trong tốp đầu của lớp.

[VIDEO] - Hằng ôn bài và tự làm công việc nhà như người bình thường:

Hằng chia sẻ, trên lớp, tranh thủ trong giờ ra chơi thường nhờ bạn đọc lại bài cô giáo giảng để chép lại; tối về, được các anh chị tình nguyện viên ở trung tâm hỗ trợ ôn bài, nên các môn học em cơ bản nắm bắt tốt. Hằng học đều các môn nhưng thích nhất là những môn xã hội.

Đặc biệt, em đã tận dụng rất tốt chiếc điện thoại thông minh để vừa hỗ trợ liên lạc, giao tiếp, vừa dùng học bài. Thật khó tin nếu như ai chưa thấy tận mắt việc Hằng có thể sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, tiktok như người bình thường.

“Em học, làm quen với youtube, mạng xã hội và một số ứng dụng hữu ích dành cho người khiếm thị để giao tiếp và học tập. Chẳng hạn như ứng dụng “Thư viện sách nói”, em có thể nghe lại những bài giảng tất cả các môn học trên lớp nếu muốn. Còn với mạng xã hội, em biết nhiều thông tin và được chia sẻ với gia đình, thầy cô, bạn bè nhiều hơn” - Hằng chia sẻ.

Ngoài học văn hóa, Hằng còn đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi đọc viết nhanh chữ Braille năm 2021 do Hội Người mù Việt Nam tổ chức; giải Nhất Cuộc thi đọc viết nhanh chữ Braille năm 2021 do Hội Người mù Quảng Nam tổ chức; giải A đơn ca, song ca tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Nam 2021…

Đam mê ca hát từ nhỏ, đến nay Hằng có thể chơi khá thành thạo nhiều loại nhạc cụ như đàn organ, đàn bầu, guitar… Ước mơ của Hằng được trở thành ca sĩ, đem tiếng đàn, tiếng hát của mình đến với mọi người. Với ba mẹ Hằng, mong muốn lớn nhất là Hằng khỏe mạnh, được trải nghiệm, hòa nhập nhiều hơn với cuộc sống, đồng thời rèn luyện và phát triển khả năng đàn, hát để sau này có thể đem khả năng đó tự chăm lo cho bản thân tốt hơn.