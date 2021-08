Đại học Đà Nẵng hỗ trợ tài chính cho sinh viên năm học 2021 - 2022

(QNO) - Đại học (ĐH) Đà Nẵng thực hiện 2 gói hỗ trợ tài chính khoảng 25 tỷ đồng dành cho tất cả sinh viên các hệ đào tạo và học viên sau ĐH năm học 2021 - 2022 nhằm chia sẻ khó khăn chung với người học thời dịch bệnh.

ĐH Đà Nẵng thực hiện giảm 5% học phí phải nộp của học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho tất cả sinh viên các hệ và học viên sau ĐH đang theo học tại các trường ĐH thành viên, Phân viện ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum, Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh, Trung tâm Đào tạo thường xuyên ĐH Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, các trường ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc sẽ tạo các quỹ hỗ trợ riêng để cấp học bổng cho người học thuộc diện khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch và người học trực tuyến. Đồng thời thực hiện giãn tiến độ nộp học phí và tăng các khoản chi cho người học đảm bảo an toàn phục vụ phòng chống dịch, hỗ trợ ký túc xá... Mức hỗ trợ và đối tượng được hỗ trợ do các trường ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc xem xét, quyết định.

Tổng kinh phí của 2 gói hỗ trợ tài chính trên khoảng 25 tỷ đồng, được trích từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên và phúc lợi của ĐH Đà Nẵng và các trường ĐH thành viên nhằm chia sẻ khó khăn chung với người học.

Trước đó, năm học 2020 - 2021, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, ĐH Đà Nẵng cũng đã có những hành động thiết thực như hỗ trợ 5% học phí, cấp học bổng cho sinh viên khó khăn, hỗ trợ đối tượng học theo phương thức trực tuyến... với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Ngoài ra, ĐH Đà Nẵng cũng đã vận động cán bộ, viên chức tự nguyện ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ cũng như TP.Đà Nẵng hơn 1,25 tỷ đồng...