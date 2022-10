Đại học Đà Nẵng trao nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên

(QNO) - Ngày 22/10, Trường Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức trao Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022 và khai mạc "Festival sáng tạo trẻ" và triển lãm khoa học công nghệ (KHCN) sinh viên ĐHĐN lần thứ 4, năm 2022.

Theo PGS.TS Lê Quang Sơn - Phó Giám đốc ĐHĐN, nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục ĐH. Những năm qua, ĐHĐN đã triển khai nhiều chương trình hợp tác KHCN với các địa phương, doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước, qua đó kết nối "3 nhà" cùng thúc đẩy phát triển KHCN, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội cho TP.Đà Nẵng và các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Giám đốc ĐHĐN Nguyễn Ngọc Vũ trao giấy khen và tiền thưởng cho 2 giải Nhất Giải sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021 - 2022. Ảnh: X.L

Tại buổi lễ, lãnh đạo ĐHĐN đã trao Giải thưởng sinh viên NCKH xuất sắc năm học 2021-2022, gồm giải Nhất lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học y - dược cho SV Đỗ Thị Ngọc Hằng (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN) với đề tài "Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của một số hợp chất phenolic acid thiên nhiên bằng phương pháp tính toán hóa học".

Giải Nhất lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cho nhóm sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Ngô Thị Toàn (Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN) với đề tài: "Mirror mirror on the wall, which brand's the coolest of them all: A mult - technique qualiative linquiry into children's perception of brand coolness". Cùng 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các sinh viên và nhóm sinh viên xuất sắc.

Các sinh viên, nhóm sinh viên đạt giải vinh dự được tặng giấy khen của Giám đốc ĐHĐN và tiền thưởng 20 triệu đồng/giải Nhất; 15 triệu đồng/giải Nhì; 8 triệu đồng/giải Ba; 5 triệu đồng/giải Khuyến khích.

Tổng trị giá tiền thưởng là 96 triệu đồng.

Quảng cảnh ĐHĐN ký kết hợp tác Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: X.L

Dịp này, ĐHĐN đã ký kết thỏa thuân hợp tác với các đơn vị Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Kế hoạch - Đầu tư); Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng nhằm cùng phối hợp, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, hun đúc tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên.

Chương trình giao lưu với các chuyên gia, diễn giả uy tín trong các lĩnh vực, tạo cơ hội cho sinh viên ĐHĐN được gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm và truyền cảm hứng nghiên cứu, sáng tạo cho giới trẻ học đường.

Triển lãm các sản phẩm tiêu biểu của Sinh viên ĐHĐN có tính ứng dụng khả thi, phục vụ nhu cầu thiết yếu trong cộng đồng. Ảnh: X.L

Festival Sáng tạo trẻ năm nay qua 4 lần tổ chức ngày càng quy mô, chuyên nghiệp với 50 sản phẩm, công trình NCKH, sáng tạo tiêu biểu của các sinh viên và nhóm sinh viên các trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo thuộc ĐHĐN thu hút đông đảo giới chuyên gia, giảng viên và sinh viên trao đổi, tham quan.