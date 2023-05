Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng

(QNO) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra vào ngày 27, 28 và 29/6. Ngày 26/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ban hành chỉ thị yêu cầu các sở ngành, địa phương triển khai kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo đúng quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: XUÂN PHÚ

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam năm 2023) chỉ đạo và kiểm tra các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh.

Tổ chức tốt việc ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là học sinh có học lực yếu, học sinh là con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số; kiểm tra hồ sơ dự thi của thí sinh. Xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi. Điều động đúng, đủ số lượng cán bộ, giáo viên tham gia coi, chấm thi, phục vụ kỳ thi. Tập huấn nghiệp vụ, phổ biến quy chế thi và quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia kỳ thi.

Cung cấp đầy đủ thông tin về kế hoạch tổ chức thi, các điểm thi, ban in sao đề thi, ban coi thi, ban làm phách bài thi, các ban chấm thi, ban phúc khảo bài thi để cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức thi xây dựng phương án phối hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh hướng dẫn, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề, bài thi. Đảm bảo an ninh, an toàn cho các điểm thi, phòng chống gian lận trong kỳ thi như sử dụng kỹ thuật công nghệ cao, thi hộ. Kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại các điểm thi, kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra...

Sở TT-TT kịp thời ngăn chặn, phản bác những thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận; phối hợp xử lý (nếu có) các thông tin liên quan đến kỳ thi trên không gian mạng. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký dự thi trực tuyến, công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế đảm bảo đủ nhân viên y tế, thuốc và các phương tiện sẵn sàng phối hợp với các điểm thi, ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh khi có bất trắc xảy ra trong quá trình thi; chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng cho thí sinh bị ốm, bị tai nạn xảy ra trong những ngày thi để thí sinh được áp dụng chính sách theo quy chế thi.

Đồng thời có phương án hỗ trợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh, kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi.

Sở GTVT phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm giao thông thông suốt trong các ngày tổ chức kỳ thi. Chỉ đạo doanh nghiệp vận tải và các đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi, tăng cường và bảo đảm các phương tiện giao thông phục vụ nhu cầu đi lại cho thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian tham dự kỳ thi.

Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế thi.

Đối với Công ty Điện lực Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo cung cấp điện lưới ổn định, liên tục 24/24 giờ phục vụ ban in sao đề thi, các điểm thi, ban làm phách bài thi, các ban chấm thi, ban phúc khảo bài thi trong những ngày làm việc của các ban và trụ sở cơ quan Sở GD-ĐT trong những ngày tổ chức coi thi. Có phương án dự phòng khi mất điện lưới tại các khu vực tổ chức hoạt động thi.

Đoàn thanh niên tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”…, hỗ trợ các điểm thi bảo đảm trật tự, an toàn cho kỳ thi; hỗ trợ thí sinh và người thân có khó khăn trong đi lại, ăn ở tại các địa điểm tổ chức thi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thành lập ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp huyện, thị xã, thành phố để tham gia, phối hợp, kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được giao trên địa bàn. Đề ra phương án và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức thành công kỳ thi năm 2023; chú ý những nơi dự đoán có khả năng xảy ra tình hình phức tạp, sự cố bất thường để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời.

Vận động, hỗ trợ thí sinh là con em hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật, người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa tham dự kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi.