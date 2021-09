Duy Xuyên tiếp sức học sinh nghèo

Thời gian qua, các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện Duy Xuyên luôn quan tâm, tiếp sức học sinh nghèo để giúp các em vơi bớt khó khăn, vươn lên học tập tốt.

Hội Nông dân huyện Duy Xuyên vừa trao tặng 30 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.P

Là con hộ cận nghèo, mẹ thường xuyên đau ốm, mất dần sức lao động nên em Nguyễn Duy Bảo (lớp 7/1, Trường THCS Phù Đổng, xã Duy Trinh) luôn lo lắng chi phí học tập vào đầu năm học mới. Đầu tháng 9.2021, thông qua chương trình “Tiếp sức đến trường”, Hội Nông dân huyện Duy Xuyên tặng Bảo một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

“Đây là lần đầu tiên em nhận được món quà lớn như vậy. Số tiền này, em gửi ba mẹ đóng các khoản học phí, còn lại một ít dành mua thêm dụng cụ học tập và một đôi dép mới để đi học” - Bảo chia sẻ.

Em Nguyễn Duy Bảo là một trong số 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Duy Xuyên được Hội Nông dân huyện hỗ trợ học bổng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Trang - Chủ tịch Hội Nông dân Duy Xuyên nói: “Phong trào hỗ trợ, tiếp sức học sinh nghèo đến trường luôn được các cấp hội nông dân quan tâm với nhiều hình thức. Qua đó góp phần tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Trước thềm năm học mới 2021 - 2022, đơn vị tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường”, trao tặng 30 suất học bổng với tổng trị giá 30 triệu đồng cho con em hội viên nông dân nghèo. Toàn bộ nguồn kinh phí này do hội vận động Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ An Dương (trụ sở ở TP.Hội An) và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Duy Xuyên tài trợ”.

Cũng theo bà Trang, trong 3 năm qua, vào dịp khai giảng năm học mới, Hội Nông dân huyện vận động trao tặng tổng cộng 30 chiếc xe đạp và nhiều phần quà cho 120 học sinh là con em hội viên nông dân khó khăn với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Trong khi đó, bà Lâm Thị Vỹ - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Duy Xuyên cho biết, với học sinh là con mồ côi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ nghèo... việc mua sắm đồng phục, dụng cụ học tập, xe đạp... là niềm mơ ước. Vì thế, thời gian qua, các cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn huy động nhiều nguồn lực tiếp sức học sinh nghèo.

“Trước thềm năm học mới này, Huyện hội và cơ sở tổ chức nhiều chương trình như “Thắp sáng ước mơ”, “Tiếp sức trẻ em nghèo”. Qua đó, trao tặng 107 suất học bổng, 96 phần quà cùng xe đạp, dụng cụ học tập với tổng trị giá 98 triệu đồng.

Ngoài ra, nhận đỡ đầu 24 học sinh nghèo với mức hỗ trợ hàng quý khoảng 25 triệu đồng… Sự quan tâm, giúp đỡ này đã tạo điều kiện cho các em vững tin đến trường” - bà Vỹ nói.

Năm học mới 2021 - 2022 đã bắt đầu, các tổ chức hội, đoàn thể ở Duy Xuyên quan tâm hỗ trợ học sinh khó khăn thông qua hoạt động như trao học bổng, xe đạp, đặc biệt là xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” hay hỗ trợ tài chính giúp đỡ nhiều trường hợp học sinh mắc bệnh hiểm nghèo… Hy vọng những phần quà ý nghĩa sẽ tiếp thêm động lực giúp các em có hoàn cảnh khó khăn không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.