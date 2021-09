Giáo dục Quảng Nam lạc quan với "nhiệm vụ kép"

Năm học 2021 - 2022 khởi đầu với một “kịch bản” chẳng ai mong muốn khi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhưng càng khó khăn, thách thức càng khiến cho thầy cô giáo, học sinh (HS) Quảng Nam nỗ lực hơn để hoàn thành “nhiệm vụ kép”, như đã từng thể hiện trước đó.

Năm học mới 2021-2022 đã bắt đầu thầy cô giáo, học sinh Quảng Nam sẽ phải nỗ lực hơn để hoàn thành “nhiệm vụ kép”. Ảnh: X.P

Tập trung dạy và học

Sau lễ khai giảng gọn nhẹ hôm 5.9, năm học 2021 - 2022 đã bắt đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Dù phần lớn đang tổ chức dạy học tập trung nhưng các trường đều chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến, sẵn sàng “chuyển đổi trạng thái” khi có yêu cầu trong công tác phòng chống dịch.

Chia sẻ băn khoăn của các bậc phụ huynh về những khó khăn của việc học trực tuyến, ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho rằng, việc tổ chức dạy học trực tuyến là bất khả kháng do dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác cũng phải dạy cho học trò theo đúng chủ trương “tạm dừng đến trường chứ không dừng học” như các năm học vừa qua. Còn với những em không có điều kiện học trực tuyến, nhà trường sẽ có hình thức dạy học phù hợp để bổ sung kiến thức.

Thật ra những gì trải qua trong hai năm học vừa qua đã giúp ngành GD-ĐT dần thích nghi với điều kiện vừa dạy học, vừa phòng chống dịch bệnh, thậm chí có thời điểm phải tạm dừng đến trường.

Trong khó khăn, toàn ngành vẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đơn cử như năm học 2020 - 2021, Sở GD-ĐT cho biết chất lượng giáo dục ở các cấp học đều có sự chuyển biến tích cực, nhất là chất lượng HS giỏi cấp quốc gia.

Đây là năm ngành GD-ĐT Quảng Nam “được mùa” nhất từ trước đến nay với tổng cộng 32 giải, gồm 1 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba, 15 giải khuyến khích. Cạnh đó, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cũng khá thành công khi cả hai sản phẩm dự thi đều mang về giải nhì.

Dịch Covid-19 xảy ra càng thôi thúc ngành GD-ĐT đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá. Kho bài giảng e-learning phục vụ nhu cầu tự học, học tập trực tuyến của HS trong điều kiện dịch bệnh kéo dài đã được xây dựng tại tất cả các trường THCS, THPT, đảm bảo phủ kín chương trình các môn học từ lớp 7 đến lớp 12.

Trong năm học 2020 - 2021, tại một số địa phương như Núi Thành, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An, HS buộc phải ngừng đến trường 3 tuần do dịch bệnh Covid-19 song các trường vẫn đảm bảo dạy học, ôn tập qua internet theo đúng chương trình và kết thúc năm học một cách trọn vẹn.

Năm nay, ngành cũng chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên (GV), tập huấn sử dụng sách giáo khoa, phương pháp dạy học tích cực để triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, 2 và 6.

Nhiều chính sách mới

Thời gian qua, Sở GD-ĐT khá tích cực tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh ban hành các chính sách phát triển giáo dục. Năm học 2021 - 2022, nhiều chính sách sẽ chính thức đi vào cuộc sống.

Có thể kể đến như chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non, HS, sinh viên là người dân tộc thiểu số, khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh không thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ; chính sách hỗ trợ cho trẻ mầm non và GV mầm non tư thục địa bàn khu công nghiệp (và hiện đang bàn đến việc mở rộng thêm địa bàn cụm công nghiệp); chính sách nâng chuẩn đội ngũ nhà giáo; hay phát triển văn hóa đọc cho HS các trường phổ thông.

Tuy nhiên, có lẽ thu hút sự quan tâm nhiều nhất đó là chính sách khuyến khích đối với HS, GV trường THPT chuyên và trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú.

Thật ra chính sách khuyến khích đối với HS, GV trường THPT chuyên không mới bởi đã được triển khai thực hiện trong nhiều năm qua, song lần này có sự điều chỉnh cho hợp lý hơn.

Trong khi đó, lần đầu tiên HS và GV các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú đạt thành tích cao cũng sẽ được hưởng chính sách khuyến khích như trường THPT chuyên, nói như Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc thì “đây là một sự đột phá và là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện”.

Chắc chắn trong năm học 2021 - 2022, chính sách khuyến khích này sẽ tạo ra luồng gió mới, nguồn động lực quan trọng góp phần lan tỏa phong trào thi đua dạy và học của tất cả các trường THPT chuyên lẫn không chuyên trên địa bàn tỉnh.

Đại dịch Covid-19 đã và đang gây rất nhiều khó khăn cho ngành GD-ĐT. Tuy nhiên, với sự quan tâm của tỉnh bằng những chính sách hỗ trợ kịp thời cùng nỗ lực của đội ngũ thầy, cô giáo, học trò, giáo dục Quảng Nam lạc quan hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép” trong năm học 2021 - 2022.