Hoa vẫn ngát hương

Điều kiện giảng dạy của nhiều trường học còn không ít khó khăn, nhưng với sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề của các thầy giáo, cô giáo, hoa vẫn nở ngát hương trong khu vườn giáo dục đất Quảng.

Thầy Lê Đức Sơn nhận bằng khen của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao tặng. Ảnh: X.P

Đất nghèo nuôi dưỡng

Là ngôi trường chuyên biệt với những khó khăn đặc biệt (học sinh người dân tộc thiểu số, ăn ở học tập xa nhà…), song với những nỗ lực của mình, Trường Phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh trở thành “cánh chim đầu đàn” của giáo dục Quảng Nam khi vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010 được coi là thời kỳ thăng hoa của trường với 3 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng Ba, Nhì và Nhất.

Với thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022, có 4 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua, gồm Trường Mầm non Sơn Ca (Tam Kỳ), Tiểu học Kim Đồng (Nam Trà My), THCS Nguyễn Duy Hiệu (Nông Sơn), THPT Nguyễn Hiền (Duy Xuyên); 5 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, gồm THPT chuyên Lê Thánh Tông (Hội An), Lý Tự Trọng (Thăng Bình), Nguyễn Hiền (Duy Xuyên), Nguyễn Văn Cừ (Quế Sơn), Bắc Trà My. Riêng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu (Đại Lộc) là đơn vị duy nhất của tỉnh được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thành tích này là công sức của nhiều thế hệ nhà giáo, học sinh, trong đó không thể không nhắc đến vai trò của thầy Trần Minh Hiệu - người có gần 30 năm làm hiệu trưởng.

Tiếp nối trọng trách từ năm 2017 đến nay với đầy ắp thành tích nổi trội của hiệu trưởng tiền nhiệm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT tỉnh Lê Đức Sơn chia sẻ, áp lực đối với bản thân “không hề nhỏ” khi phải duy trì sự phát triển của nhà trường.

Là người trưởng thành từ ngôi trường và nhiều năm làm phó hiệu trưởng, thầy Sơn đã phát huy được sự đoàn kết của tập thể hội đồng sư phạm, có những giải pháp đột phá để đưa thương hiệu Trường Phổ thông DTNT tỉnh vươn lên tầm cao mới.

Thành quả mang lại là năm 2022, nhà trường trở thành đơn vị trường học đầu tiên của tỉnh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Vai trò đầu tàu của hiệu trưởng rất quan trọng, góp phần giúp cho không ít ngôi trường vùng khó biết cách “vượt lên chính mình”. Như dấu ấn của thầy Nguyễn Bá Ngân trong thành tích của Trường THPT Chu Văn An.

Nằm ở địa bàn khó khăn nhất của huyện Đại Lộc, ngôi trường mang tên vị danh nhân - thầy giáo nổi tiếng này những năm gần đây đã vươn lên tốp đầu cả tỉnh về chất lượng dạy và học, đặc biệt năm 2021 là đơn vị duy nhất của ngành GD-ĐT được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 4 tập thể. Ảnh: X.P

Hiệu trưởng Nguyễn Bá Ngân là một trong những giáo viên lứa đầu và chứng kiến nhiều thăng trầm trong suốt hành trình 36 năm qua của Trường THPT Chu Văn An.

Rất nhiều lần được các cấp khen thưởng, gần nhất năm 2021 được Sở GD-ĐT tuyên dương “Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020” và vừa được vinh danh tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, nhưng thầy Ngân luôn khiêm tốn nói về mình.

“Yếu tố quan trọng mang lại thành công cho Trường THPT Chu Văn An với những kết quả như ngày hôm nay là sự nhiệt huyết và đoàn kết, gắn bó của đội ngũ cán bộ, giáo viên, phát huy thành quả mà những thế hệ đi trước để lại, còn bản thân chỉ là người tiếp nối, truyền lửa” - thầy Ngân chia sẻ.

Khẳng định vị thế

Những năm gần đây, giáo dục Quảng Nam mang lại nhiều tín hiệu lạc quan trong đó chất lượng có xu hướng ngày càng tăng, nhất là chất lượng mũi nhọn. Như năm học 2020 - 2021, lần đầu tiên kể từ khi tái lập tỉnh, Quảng Nam giành được 32 giải học sinh giỏi quốc gia, gồm 8 giải Nhì, 8 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và đặc biệt là đạt giải Nhất môn Lý.

Năm học 2021 - 2022, tuy không thể tái lập kỳ tích nhưng con số 34 giải học sinh giỏi quốc gia, nhiều nhất kể từ năm 1997, cũng đủ để Quảng Nam tiếp tục nằm ở nhóm đầu khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - thầy Phan Văn Chương chia sẻ, dạy học sinh chuyên, nhất là bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi đòi hỏi các thầy giáo, cô giáo phải đầu tư rất nhiều công sức, thời gian.

Chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ cho một tiết học nhưng lên lớp chỉ vài chục phút là học trò đã “nuốt trọn” bài giảng. Nhưng bù lại, các em đạt thành tích tốt và kết quả đó thay lời biết ơn đối với thầy cô.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường, giáo dục Quảng Nam năm học vừa qua còn có điểm sáng đáng chú ý, đó là lần đầu tiên vươn lên xếp thứ 37/61 tỉnh, thành phố và tăng 16 bậc so với năm 2021 về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT.

“Những kết quả này là tín hiệu đáng mừng, phần nào phản ánh sự đi lên chất lượng giáo dục của tỉnh, đồng thời thể hiện những nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ thầy, cô giáo toàn ngành đã được đơm hoa kết trái, trở thành những quả ngọt. Đó cũng là cơ sở để toàn ngành tiếp tục đổi mới, góp phần đưa giáo dục Quảng Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình trong khu vực và quốc gia” - ông Tường nói.