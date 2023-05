Hội An truyền thông về đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp hè

Những ngày qua, trước khi kết thúc năm học 2022 - 2023, các trường tiểu học trên địa bàn TP.Hội An phối hợp với Hội LHPN thành phố và trạm y tế các xã phường, Trung tâm Y tế Hội An tổ chức truyền thông về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng tránh tại nạn thương tích, dịch bệnh mùa hè cho học sinh.

Hơn 5.000 học sinh tiểu học tại TP.Hội An được trang bị kiến thức, kỹ năng bổ ích để có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Ảnh: CTV

Thông qua hình thức truyền thông bằng slide với hình ảnh trực quan sinh động, phương pháp truyền đạt, tương tác hai chiều giữa báo cáo viên và học sinh, các em được trang bị kiến thức để nhận diện các tình huống có nguy cơ bị xâm hại cũng như kỹ năng xử trí, thoát khỏi và tố giác hành vi xấu; cách phòng tránh đuối nước, hóc dị vật, điện giật, sét đánh, tai nạn giao thông và một số dịch bệnh mùa hè như tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, sốt xuất huyết, say nắng, bệnh dại, rắn cắn…

Hoạt động truyền thông, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học sinh tiểu học được các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn TP.Hội An, các trường học và Trung tâm Y tế Hội An phối hợp tổ chức hằng năm, qua đó góp phần giúp các em có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh, vui tươi, bổ ích.