Hội đồng Đội tỉnh tặng giấy khen 3 học sinh cõng bạn đến trường

Cõng bạn đến trường

BÙI HUÂN | 16/09/2021 - 10:09

(QNO) – Em Hồ Hoàng Khánh Luân (học sinh lớp 4/2, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Trà Nam, huyện Nam Trà My) không may bị ngã gãy chân. Đường đến trường của em tưởng sẽ rất nhọc nhằn, nhưng may thay có những người bạn tốt thay nhau làm "đôi chân" cho Luân.