Hội Nông dân Duy Xuyên tặng 30 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”

(QNO) - Ngày 1.9, tại các xã Duy Châu, Duy Sơn và Duy Vinh, Hội Nông dân huyện Duy Xuyên tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2021 - 2022.

Hội Nông dân huyện Duy Xuyên trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.L

Tại 3 địa phương trên, Hội Nông dân huyện Duy Xuyên trao 30 suất học bổng với tổng trị giá 30 triệu đồng cho con em hội viên nông dân nghèo, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi. Toàn bộ kinh phí do hội vận động Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ An Dương (trụ sở ở TP.Hội An) và Ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh Duy Xuyên.

Được biết, trong 3 năm qua, vào dịp khai giảng năm học mới, Hội Nông dân Duy Xuyên vận động trao tặng tổng cộng 30 chiếc xe đạp và nhiều phần quà cho 120 học sinh là con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.