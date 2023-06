Hơn 17 nghìn thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

(QNO) - Chiều nay 27/6, theo lịch của Bộ GD-ĐT, thí sinh (TS) dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đến điểm thi để làm thủ tục dự thi trước khi bước vào kỳ thi từ ngày mai 28/6.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường cùng đoàn thanh tra thi của Bộ GD-ĐT kiểm tra điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: X.P

Ghi nhận của PV Báo Quảng Nam tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, lịch tập trung 14 giờ nhưng từ trước đó khá lâu, nhiều TS đã đến địa điểm thi để xem lại số báo danh, sơ đồ phòng thi.

TS nghe giám thị phổ biến quy chế thi. Ảnh: X.P

Theo quy định, tất cả TS có mặt phòng thi tại địa điểm dự thi được Sở GD-ĐT công bố trước đó để làm thủ tục dự thi, điều chỉnh sai sót nếu có. Đồng thời được nghe giám thị phổ biến quy chế thi, nội quy thi và lịch thi cụ thể các môn.

Một trong những lưu ý của kỳ thi năm nay là TS không được mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi. Ảnh: X.P

Kỳ thi năm nay, Quảng Nam có hơn 17 nghìn TS đăng ký dự thi tại 56 điểm thi ở tất cả 18 huyện, thị xã, thành phố. Các địa phương có số điểm thi nhiều như Tam Kỳ 9, Điện Bàn 7, Hội An 5, Thăng Bình 5. Riêng các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn do số lượng TS ít nên mỗi địa phương chỉ bố trí 1 điểm thi.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường kiểm tra phòng y tế. Ảnh: X.P

Cũng trong chiều nay, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường cùng đoàn thanh tra thi của Bộ GD-ĐT đã đi kiểm tra các khâu chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi tại một số điểm thi ở Tam Kỳ và Núi Thành.

Cán bộ tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng dẫn sơ đồ phòng thi cho TS. Ảnh: X.P

Tại đây, ông Tường đề nghị lãnh đạo các điểm thi kiểm tra, rà soát lại tất cả công việc để kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.