Hơn 700 học sinh tham gia ngoại khóa tuyên truyền an toàn giao thông

(QNO) - Sáng nay 16.5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Quế Phú (Quế Sơn) tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, cán bộ giáo viên nhà trường.

Buổi tuyên truyền ngoại khóa thu hút hơn 700 học sinh THCS tham gia.

Buổi tuyên truyền thu hút hơn 700 học sinh cùng cán bộ, giáo viên Trường THCS Quế Phú. Tại buổi tuyên truyền, học sinh được báo cáo viên giới thiệu một số nội dung của Luật Giao thông đường bộ, nguyên tắc cơ bản khi tham gia giao thông, cảnh báo tai nạn giao thông và những khuyến cáo để đảm bảo an toàn giao thông khi đến trường...

Bằng các câu hỏi trắc nghiệm, những trò chơi đố vui buổi tuyên truyền đã cuốn hút sự tham gia của rất đông học sinh. Đây là cách làm gần gũi, thiết thực và sinh động để chuyển tải kiến thức an toàn giao thông, giáo dục ý thức khi tham gia giao thông của học sinh.

Tặng quà cho các em học sinh Trường THCS Quế Phú.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền trong học đường nhằm trang bị kiến thức cho học sinh về an toàn giao thông, từ đó xây dựng văn hóa giao thông trong lứa tuổi học trò. Dịp này, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt tặng 20 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tặng 10 phần quà cho các em học sinh của nhà trường.