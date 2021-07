Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021: "Về đích" an toàn

Sau 2 ngày diễn ra, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021 đã khép lại vào hôm qua 8.7. Vượt qua rất nhiều áp lực, tất cả điểm thi trên địa bàn Quảng Nam đã “về đích” an toàn, khi vừa tổ chức thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế, vừa thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021. Ảnh: X.P

Đảm bảo “mục tiêu kép”

Ngay sau buổi thi cuối cùng vào chiều 8.7, tất cả bài thi tại 56 điểm thi trên địa bàn tỉnh, dưới sự giám sát, bảo vệ của lực lượng công an, được vận chuyển về Hội đồng thi đặt tại Sở GD-ĐT để bàn giao cho Ban làm phách bài thi. Ban chấm thi sẽ làm việc từ ngày 12 - 21.7 với sự tham gia của 286 cán bộ chấm thi cả tự luận và trắc nghiệm. Theo quy chế thi của Bộ GD-ĐT, năm nay các sở GD-ĐT chịu trách nhiệm công bố kết quả thi vào ngày 26.7.

Một ngày trước kỳ thi, hàng trăm thí sinh (TS) tại huyện Núi Thành đã phải tham gia test nhanh sau khi có thông tin về ca dương tính với SARS-CoV-2 là người trên địa bàn huyện. Rất may tất cả TS và những người liên quan đến trường hợp này đều cho kết quả âm tính.

Ít nhiều tâm lý có phần bị ảnh hưởng, nhưng rõ ràng các em có phần may mắn hơn nhiều TS ở một số địa phương khác trên cả nước là đã hoàn thành dự thi tốt nghiệp THPT và có điều kiện tham gia tuyển sinh đại học sắp tới.

Theo ghi nhận trong những ngày thi, song hành với nhiệm vụ tuyệt đối an toàn thi, các điểm thi đều thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19 như đo thân nhiệt, sát khuẩn, hướng dẫn thực hiện giãn cách, không để TS tập trung đông.

Nhờ công tác chỉ đạo quyết liệt, kịp thời trong quá trình chuẩn bị của Sở GD-ĐT và các ngành chức năng, nhất là chủ động trong việc yêu cầu kê khai y tế, sớm xác định các trường hợp TS, cán bộ làm công tác thi liên quan đến yếu tố dịch tễ nên không phát sinh tình huống phải xử lý khi bước vào kỳ thi như một số địa phương trên cả nước.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, công tác tổ chức thi tại cả 56 điểm thi trên địa bàn tỉnh đều diễn ra thông suốt, nhẹ nhàng. Tỷ lệ TS dự thi lên đến 99,8%, trong đó TS tự do dự thi cũng khá cao.

Đây là năm thứ ba liên tiếp cả tỉnh không có trường hợp TS hay giám thị nào vi phạm quy chế thi; cũng không xảy ra sự cố nào liên quan đến khâu sao in đề thi, thời gian làm bài. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được tổ chức khá nghiêm túc. Nhìn chung, kỳ thi được tổ chức đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa nghiêm túc, đúng quy chế, vừa an toàn phòng chống dịch bệnh.

Thành công tốt đẹp

Ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng vào chiều qua 8.7, phóng viên Báo Quảng Nam đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc - Chủ tịch Hội đồng thi số 34 về công tác tổ chức kỳ thi “đặc biệt” này.

Niềm vui của các thí sinh sau khi kết thúc kỳ thi. Ảnh: X.P

Ông Quốc chia sẻ, đây là kỳ thi phải vượt qua nhiều khó khăn, nhất là bất ngờ xuất hiện trường hợp dương tính với Covid-19 tại huyện Núi Thành. Tuy nhiên, nhờ chủ động trong công tác chuẩn bị nên ngành không lúng túng, lập tức kích hoạt phương án dự phòng khi quyết định thành lập điểm thi đặt tại Trường THCS Lương Thế Vinh, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, có sẵn con người làm nhiệm vụ và đề thi để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu trong trường hợp có TS liên quan đến dịch tễ.

Sự quan tâm kịp thời của Trưởng ban Chỉ đạo thi tỉnh khi cho tiến hành test nhanh TS và những người liên quan với kết quả âm tính tạo tâm lý tốt cho TS và cán bộ coi thi.

Người đứng đầu ngành GD-ĐT tỉnh khẳng định, dù rất áp lực nhưng kỳ thi năm nay đã được tổ chức thành công tốt đẹp, an toàn, đảm bảo thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ vừa thi nghiêm túc, vừa phòng chống dịch. Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành chức năng nhất là y tế, công an, các địa phương.

Qua kỳ thi, có thể thấy tất cả TS đều chấp hành tốt nội quy, quy chế thi và hướng dẫn của giám thị, tập trung làm bài. Cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, giám sát, các lực lượng bảo vệ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần vào thành công chung của kỳ thi.