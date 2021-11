Kết thúc vòng 2 kỳ thi viên chức giáo dục: Nghiêm túc, an toàn, đảm bảo phòng chống Covid-19

(QNO) - Chiều nay 2.11, sau 180 phút làm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành, các thí sinh (TS) đã hoàn thành kỳ thi viên chức giáo dục tỉnh năm 2021.

TS dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Ảnh: X.P

Theo báo cáo của Hội đồng thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh, có 2.122 TS tham gia kỳ thi trong tổng 2.368 TS đăng ký, vắng 246 TS; 25 trường hợp vi phạm quy chế thi. Nguyên nhân vắng nhiều được xác định do TS đã trúng tuyển tại kỳ thi tuyển viên chức giáo dục của thị xã Điện Bàn trước đó.

Tình hình tổ chức coi thi tại 6 ban coi thi Trường THPT Duy Tân, Phan Bội Châu, chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Cao Vân, Lê Quý Đôn và THCS Lý Tự Trọng diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác đề thi được thực hiện bảo mật, không có sai sót.

TS hoàn thành kỳ thi và ra về lúc hơn 17 giờ chiều 2.11. Ảnh: X.P

Sau khi kết thúc buổi thi vào lúc 17 giờ chiều nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã xét nghiệm nhanh đối với TS thuộc diện F1, F2; đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ khu vực thi Trường THCS Lý Tự Trọng - điểm thi dành cho TS ngoại tỉnh, TS trong tỉnh diện F1, F2 và đến từ vùng dịch.

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh cho biết, kỳ thi được tổ chức an toàn, đảm bảo mục tiêu kép từ khâu sao in, vận chuyển đề, coi thi đến công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho TS và cán bộ tham gia.