Khép lại kỳ thi "đặc biệt"

Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh năm 2021 đã khép lại. Hơn 2.100 thí sinh dự thi cạnh tranh 1.955 chỉ tiêu, gồm 1.363 giáo viên (518 mầm non, 845 tiểu học) và 592 nhân viên trường học.

Kỳ thi viên chức giáo dục diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 xuất hiện tại các huyện miền núi nên công tác đảm bảo an toàn phòng dịch được đặt lên hàng đầu. Ảnh: X.P

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Dịch Covid-19 xảy ra hồi tháng 8 và 9 khiến cho kế hoạch tổ chức bị tạm hoãn kéo dài song lại giúp Hội đồng thi tuyển viên chức tỉnh có thêm thời gian để chuẩn bị khá kỹ cho kỳ thi.

Tuy nhiên, khi mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày thi 24.10 thì mưa lũ bất ngờ ập đến. Sáng 24.10, nhiều thí sinh (TS) từ các địa phương tập trung về Tam Kỳ làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi thì Hội đồng thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh đưa ra quyết định tạm hoãn thi (theo lịch sẽ diễn ra vào buổi chiều). Lý do là vì tại buổi làm thủ tục dự thi, số lượng TS vắng khá nhiều.

Theo giải thích của ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh, vì đây là kỳ thi tuyển cạnh tranh nên yêu cầu TS phải có mặt đầy đủ để dự thi.

Do vắng gần 500 TS nên để đảm bảo quyền lợi, Hội đồng thi tuyển phải tạm dừng kỳ thi. Ông Quốc bày tỏ “đây là việc bất khả kháng do điều kiện thời tiết, mong tất cả TS đã đến điểm thi thông cảm, chia sẻ”.

Dù đã chuẩn bị sẵn phương án bố trí điểm thi riêng dành cho TS diện F1, F2 nhưng khi dời ngày thi đến 2.11 thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi lại phát sinh thêm tình huống dịch Covid-19 xuất hiện tại Nam Trà My với số lượng ca nhiễm lớn dẫn đến số lượng F1, F2 nhiều.

Vì vậy, Sở GD-ĐT tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương miền núi bố trí xe đưa đón TS diện F1, F2 từ địa phương đến Tam Kỳ và trong quá trình tham gia kỳ thi, bố trí ăn ở tại ký túc xá Trường Đại học Quảng Nam.

Bên cạnh điểm thi riêng tại Trường THCS Lý Tự Trọng dành cho TS diện F1, F2, đến từ vùng dịch trong tỉnh và TS ngoại tỉnh, yêu cầu xét nghiệm cũng được “nâng cấp” khi TS dự thi phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ tính đến ngày 2.11. Ngoài ra, điểm thi này chỉ bố trí 15 - 16 TS/phòng thi để đảm bảo giãn cách tối đa.

“Dù công tác tổ chức thi có phần vất vả nhưng vì quyền lợi của TS với mục tiêu kép vừa tuyển dụng đội ngũ nhà giáo có chất lượng vừa đảm bảo phòng chống dịch, kỳ thi đã được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy định” - ông Quốc nói.

Cạnh tranh công bằng

Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục luôn được quan tâm rất lớn khi sự cạnh tranh cho một suất trở thành giáo viên khá quyết liệt. Năm nay, chỉ tiêu tuyển dụng là 1.955 và có 2.122 TS dự thi, nhưng ở một số địa phương tỷ lệ chọi khá cao.

Dù gặp khó khăn song kỳ thi viên chức giáo dục được tổ chức an toàn, nghiêm túc. Ảnh: X.P

Điều nhiều người đánh giá cao và tin tưởng ở kỳ thi viên chức giáo dục vừa qua đó là sự cạnh tranh công bằng, minh bạch. TS Trần Thị Lan Uyên cho rằng kỳ thi được tổ chức khá nghiêm túc. Việc phân công công tác dựa trên sự lựa chọn của TS, ai đạt kết quả thi cao hơn sẽ được ưu tiên chọn nơi công tác trước, giúp mọi người tin tưởng vào sự cạnh tranh công khai, công bằng.

TS. Đỗ Thị Linh cho biết, đợt trước nước ngập sâu không thể đi được tưởng đã lỡ cả kỳ thi, nhưng rất may tỉnh quyết định hoãn thi. “Nhờ có sự chuẩn bị nên bài làm tương đối khả quan và hy vọng sẽ mang lại kết quả tốt để trúng tuyển trở thành giáo viên. Có điều hơi lo lắng là chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học địa phương tôi đăng ký chỉ có 40 nhưng có đến hơn 70 người dự thi” - Linh chia sẻ.

Theo ông Hà Thanh Quốc, việc ra đề, sao in đề, tổ chức thi được thực hiện rất nghiêm ngặt, chặt chẽ theo đúng quy định. Do kỳ thi tạm hoãn nên hội đồng ra đề thi, sao in đề thi với gần 50 cán bộ, giáo viên phải cách ly đến 20 ngày để làm nhiệm vụ cho đến khi kỳ thi kết thúc mới được ra ngoài.

Ngay trong chiều 2.11, Hội đồng chấm thi bắt tay vào làm việc với quy trình làm phách, tiến hành chấm thi độc lập dưới sự giám sát của lực lượng công an. Dự kiến đến ngày 7.11 Hội đồng chấm thi hoàn thành công việc và công bố kết quả thi, sau đó sẽ nhận bài phúc khảo.