Khuyến cáo gia đình học sinh không ra khỏi địa bàn Tam Kỳ trong kỳ nghỉ lễ 2.9

(QNO) - Để chuẩn bị bước vào năm học mới và phòng chống dịch Covid-19, Phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ đề nghị các trường học trên địa bàn khuyến cáo, trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, học sinh và gia đình không đi đến các địa bàn ngoài TP.Tam Kỳ khi không có việc thực sự cần thiết.

Các trường học trên địa bàn TP.Tam Kỳ đã sẵn sàng cho năm học mới. Ảnh: M.D

Thông tin nêu trên đã được các trường học chuyển đến phụ huynh học sinh trong sáng nay 1.9.

Riêng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành, Phòng GT-ĐT thành phố yêu cầu không ra khỏi TP.Tam Kỳ khi không có việc thật sự cần thiết. Đặc biệt, không tổ chức, tham gia liên hoan, tiệc tùng, tham quan dã ngoại trong dịp nghỉ lễ.

Trong hai ngày 30.8 và 1.9, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên mầm non, tiểu học công lập và 50% giáo viên THCS trên địa bàn Tam Kỳ đã được tiêm vắc xin. Do lượng vắc xin chưa về đủ nên và cán bộ, giáo viên, nhân viên mầm non, tiểu học tiểu học tư thục 50% giáo viên THCS sẽ tiêm trong đợt tiếp theo.

Hiện các trường học trên địa bàn đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh trong năm học mới cũng như các phương án dạy và học trực tuyến trong trường hợp có học sinh F0, F1.