Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT đợt 2 tổ chức vào ngày 15/3

(QNO) - Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2022 - 2023 đợt 2 sẽ tổ chức vào ngày 15/3/2023.

Theo thông báo của Sở GD-ĐT, kỳ thi đợt 2 sẽ dành cho học sinh lớp 10, lớp 11 các trường THPT chuyên; học sinh các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông có nhiều cấp học (ưu tiên học sinh lớp 12; học sinh lớp 10, lớp 11 phải đảm bảo đủ kiến thức, năng lực, có khả năng dự thi chung với học sinh khối lớp 12).

Học sinh đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2022 - 2023 đợt 1 thuộc các trường hợp nêu trên được tham dự kỳ thi đợt 2.



Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi 1 môn trong số 9 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

Khối lớp 10, 11 chuyên không chia bảng dự thi. Khối các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông có nhiều cấp học được chia làm 2 bảng dự thi.

Bảng A gồm các trường cấp THPT trên địa bàn Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước và Nông Sơn; bảng B gồm các trường cấp THPT trên địa bàn Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang và các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường ngoài công lập có cấp THPT.

Kỳ thi được tổ chức tại 7 điểm thi: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tam Kỳ; Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông - Hội An; Trường THPT Trần Cao Vân - Tam Kỳ; Trường THPT Phan Bội Châu - Tam Kỳ; Trường THPT Tiểu La - Thăng Bình; Trường THPT Nguyễn Hiền - Duy Xuyên; Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu - Điện Bàn.

Được biết, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2022 - 2023 đợt 1 tổ chức vào ngày 7/10/2022 với 758 thí sinh đăng ký dự thi.