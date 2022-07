Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã khép lại (diễn ra ngày 7 và 8.7). Theo đánh giá của Sở GD-ĐT, công tác tổ chức thi ở tất cả điểm thi trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, đảm bảo tính nghiêm túc, đúng quy chế.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: X.P

Nghiêm túc

Không vất vả như năm 2021 khi dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều thí sinh (TS) không thể dự thi, song kỳ thi năm nay vẫn có những áp lực. Quy mô kỳ thi lớn, diễn ra trên địa bàn rộng, cả tỉnh có đến 55 điểm thi đặt tại 18 huyện, thị xã, thành phố, thế nên công tác tổ chức kỳ thi đòi hỏi phải chặt chẽ, chu đáo, không được chủ quan.

Riêng khâu sao in, vận chuyển đề thi từ hội đồng sao in đề thi tại Tam Kỳ đến bàn giao cho tất cả điểm thi trên địa bàn tỉnh, nhất là 6 huyện miền núi cao là cả một vấn đề nan giải.

Được lực lượng công an, thanh tra thi bảo vệ, giám sát chặt chẽ theo quy chế, đối với việc vận chuyển đề thi về các điểm thi ở 6 huyện miền núi cao còn được giao trách nhiệm trực tiếp cho công an địa phương thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tất cả đều đã được vận hành một cách trơn tru, an toàn, đúng thời gian quy định.

Trong buổi thi môn ngoại ngữ, tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (Thăng Bình) có 1 TS bị tai nạn nên không thể đến dự thi. Sở GD-ĐT cho biết hướng xử lý sẽ làm hồ sơ xin xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT với điều kiện điểm của những bài thi trước đó đều đạt từ 5 điểm trở lên và xếp loại học lực lớp 12 từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Một lực lượng rất lớn cán bộ, giáo viên THPT và THCS với tổng cộng hơn 2.300 người được Sở GD-ĐT điều động làm công tác coi thi, thanh tra thi và tất cả đều tham gia đầy đủ.

Các thầy cô giáo làm việc không chỉ với tinh thần nghiêm túc, đúng quy chế chuyên môn nghiệp vụ mà còn hết sức trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho TS dự thi.

Điều đó được thể hiện ở trước mỗi giờ thi, các giám thị liên tục kiểm tra, nhắc nhở TS không mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi. Nhờ đó đã giúp một số trường hợp không bị vi phạm quy chế thi.

Ngoài ra, hơn 700 người gồm lực lượng công an (mỗi điểm thi có 5 công an), y tế (2 người/điểm thi), nhân viên phục vụ, trật tự viên (6 người/điểm thi) cũng đã làm tròn nhiệm vụ bảo vệ tốt an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe cho TS và cán bộ coi thi.

Kết thúc kỳ thi, theo báo cáo của Sở GD-ĐT, công tác tổ chức thi tại tất cả 55 điểm thi trên địa bàn tỉnh đều diễn ra thông suốt, nhẹ nhàng. Tỷ lệ TS dự thi đạt hơn 99,6%, cao hơn tỷ lệ chung của cả nước (cả nước 98,7%).

Cả tỉnh không có cán bộ coi thi, TS vi phạm quy chế (cả nước có 50 trường hợp vi phạm quy chế bị đình chỉ thi); không có trường hợp TS bị nhiễm Covid-19 (cả nước có 79 TS bị F0).

Điều đáng nói, đây là năm thứ tư liên tiếp Quảng Nam không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi; cũng không xảy ra sự cố nào liên quan đến khâu sao in đề thi, coi thi, thời gian làm bài của TS.

Thành công tốt đẹp

Chia sẻ thêm về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường - Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh cho rằng, nhờ sự chuẩn bị chủ động, chu đáo, kỳ thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn, nghiêm túc, chất lượng, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh.

Niềm vui của các thí sinh sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: X.P

“Không có bất cứ sai sót nào trong tất cả các khâu từ sao in, vận chuyển đề thi đến công tác tổ chức coi thi; cũng không có trường hợp TS, cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Các điểm thi đều tổ chức thi nghiêm túc, an toàn, nhẹ nhàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TS làm bài” - ông Tường nói.

Theo ông Tường, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, điện tại các điểm thi được thực hiện bảo đảm. Có được kết quả này nhờ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành chức năng, nhất là y tế, công an, chính quyền các địa phương.

Qua kỳ thi, có thể khẳng định tất cả TS trong tỉnh đều chấp hành tốt nội quy, quy chế thi và hướng dẫn của giám thị, tập trung làm bài. Cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, giám sát, các lực lượng bảo vệ đã thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần vào thành công chung của kỳ thi.

Tuy nhiên, điều mong muốn nhất, theo ông Thái Viết Tường, đó là cán bộ, giáo viên được điều động làm công tác thanh tra thi, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ đều được hưởng chế độ làm nhiệm vụ tại kỳ thi. “Không có lý do gì mà cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi đều có chế độ nhưng những đồng nghiệp của họ làm nhiệm vụ thanh tra thi và lực lượng y tế, nhân viên lại không có, gây rất nhiều băn khoăn cho ngành” - ông Tường chia sẻ.

Sau khi kết thúc kỳ thi, tất cả bài thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh được chuyển về Hội đồng thi đặt tại Sở GD-ĐT để tổ chức chấm thi từ ngày 10 đến 22.7. Theo quy chế thi của Bộ GD-ĐT, sau khi chấm xong, Sở GD-ĐT công bố kết quả thi vào ngày 24.7 và công bố kết quả tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 28.7. Sở GD-ĐT cũng thu nhận đơn phúc khảo của TS, hạn chót đến ngày 3.8.