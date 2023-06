Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Sĩ tử Quảng Nam sẵn sàng “vượt vũ môn”

Hôm nay 28/6, cùng với học trò cả nước, hơn 17.000 sĩ tử Quảng Nam bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Nhằm giúp các em có một mùa thi đạt kết quả cao nhất, cả tỉnh đã sẵn sàng chuẩn bị để kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng.

Các điểm thi đã sẵn sàng. Ảnh: X.P

Tạo thuận lợi nhất cho thí sinh

Kỳ thi năm nay, Quảng Nam có tổng cộng 17.197 thí sinh (TS) đăng ký dự thi (nhiều hơn năm trước gần 400 TS), gồm 15.893 TS THPT, 648 TS giáo dục thường xuyên, 656 TS tự do. Trong số đó, số TS dự thi tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng nhiều nhất với 16.460 TS; thi lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng 603 TS và 134 TS chỉ thi để lấy kết quả tốt nghiệp THPT.

Theo lịch của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra ngày 28 và 29/6. Ngày 28/6 buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều môn Toán. Ngày 29/6 buổi sáng thi Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân); buổi chiều thi ngoại ngữ.

Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác tổ chức kỳ thi và TS, ngành lựa chọn những trường học đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất như phòng thi, tường rào cổng ngõ, điện thắp sáng, quạt… để thành lập điểm thi.

Do số lượng TS năm nay đông nên cả tỉnh bố trí 56 điểm thi tại cả 18 huyện, thị xã, thành phố (nhiều hơn năm trước 1 điểm thi). Nhờ vậy, sĩ tử được thi tại trường mình đang học hoặc trường gần nhà, rất thuận lợi trong việc đi lại.

Thời gian qua, Sở GD-ĐT tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị của các điểm thi, kịp thời hoàn chỉnh điều kiện thiết yếu phục vụ kỳ thi theo đúng quy chế. Các trường THPT miền núi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là những trường có nội trú giữ chân các em ở lại nuôi ăn ở, học tập cho đến khi kết thúc kỳ thi.

Bên cạnh cơ sở vật chất, ngành giáo dục quan tâm chuẩn bị đội ngũ làm công tác tổ chức kỳ thi, coi thi, vì đây là lực lượng quyết định đến sự thành công của kỳ thi. Sở GD-ĐT đã tổ chức hội nghị toàn ngành triển khai công tác tổ chức kỳ thi, kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất và mới đây là hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi, coi thi, thanh tra thi; xây dựng kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, tất cả hướng đến một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Năm nay, có tổng cộng 2.810 người tham gia làm nhiệm vụ kỳ thi; trong đó 1.558 cán bộ coi thi (gồm THPT và THCS), 336 giám sát, 168 lãnh đạo, 152 thư ký điểm thi. Ngoài ra, còn có lực lượng thanh tra ngành GD-ĐT 132 người, nhân viên phục vụ, trật tự viên tại các điểm thi 248 người.

Đảm bảo an ninh, an toàn

Một trong những vấn đề quan trọng là công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, nhất là việc chống gian lận, tiêu cực, lộ đề thi khi mà thiết bị thu, phát thông tin ngày càng tinh vi.

Công tác chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh dự thi. Ảnh: X.P

Mỗi điểm thi ngoài 4 - 5 nhân viên là trật tự viên của trường còn có 4 cán bộ công an làm nhiệm vụ. Ngành công an cũng bố trí các lực lượng như cảnh sát giao thông, an ninh trật tự để tham gia gìn giữ trật tự, an toàn giao thông trước các điểm thi.

Trung tá Võ Thiện Minh - Phó Phòng PA03 Công an tỉnh thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và 18 công an các địa phương làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

Ngành đã tổ chức quán triệt cán bộ, chiến sĩ nắm rõ quy chế thi; chủ động kiểm tra để phát hiện các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn kỳ thi, nhất là trang thiết bị thu, phát thông tin.

Về khâu vận chuyển đề thi, có tất cả 13 tuyến vận chuyển đề thi đến các điểm thi, trong đó 6 tuyến vận chuyển đến 8 điểm thi của 6 huyện miền núi cao do công an các địa phương đảm nhận để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện đề thi đã được vận chuyển từ hội đồng sao in đề thi tại Tam Kỳ đến bàn giao cho tất cả điểm thi trên địa bàn tỉnh và được bảo quản chặt chẽ dưới sự bảo vệ, giám sát của lực lượng công an, thanh tra thi.

Ông Võ Anh Hùng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, đơn vị đã sớm xây dựng phương án ưu tiên cấp điện xuyên suốt trong thời gian tổ chức kỳ thi đối với các điểm thi, địa điểm sao in đề thi, địa điểm chấm thi.

“Mùa thi thường có dông lốc dễ dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố mất điện lưới. Vì vậy, tại 56 điểm thi bố trí máy phát dự phòng tại chỗ; đồng thời có phương án tập trung lực lượng xử lý, khắc phục nhanh nhất nếu xảy ra sự cố mất điện” - ông Hùng nói.