Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Nam: Tổ chức thi an toàn, nghiêm túc

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã khép lại sau 2 ngày diễn ra (28 và 29/6). Tại Quảng Nam, theo đánh giá của Sở GD-ĐT, công tác tổ chức thi ở tất cả điểm thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Niềm vui của các thí sinh sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: X.P

Vượt qua áp lực

Kỳ thi tốt nghiệp THPT không mới song năm nào cũng có những áp lực, từ công tác sao in, vận chuyển đề thi, bài thi, tổ chức coi thi, các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn kỳ thi.

Đặc biệt với Quảng Nam, quy mô kỳ thi thuộc loại lớn của cả nước khi cả tỉnh có đến hơn 17.000 thí sinh (TS) thi tại 56 điểm thi đặt ở 18 huyện, thị xã, thành phố nên công tác tổ chức kỳ thi đòi hỏi phải chu đáo, đúng quy trình và không được chủ quan ở bất cứ khâu nào.

Với phương án được xây dựng bài bản, việc sao in đề thi đảm bảo đúng, đủ, không bị mờ; công tác vận chuyển đề thi về các điểm thi và quá trình bảo quản đều được thực hiện an toàn tuyệt đối, đúng thời gian quy định.

Công tác tổ chức coi thi năm nay cũng được đánh giá là đạt được những kết quả tích cực. Qua tập huấn kỹ nghiệp vụ thi, hơn 2.800 cán bộ, giáo viên THPT và THCS làm công tác coi thi, thanh tra thi đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, đúng quy chế chuyên môn, trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho TS dự thi.

Theo ghi nhận, trước mỗi giờ thi, các giám thị đều nhắc nhở TS không mang điện thoại, tài liệu, nhờ đó đã kịp thời giúp một số trường hợp không rơi vào vi phạm quy chế thi oan uổng do quên mang theo điện thoại vào khu vực thi. Ngoài ra, các lực lượng khác gồm công an, y tế, nhân viên phục vụ cũng đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe cho TS và cán bộ coi thi.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, công tác tổ chức thi tại tất cả 56 điểm thi trên địa bàn tỉnh đều diễn ra an toàn, đúng quy chế. Tỷ lệ TS dự thi cả tỉnh đạt gần 99,5%, số vắng thi chủ yếu là đối tượng TS tự do.

Cả tỉnh không có trường hợp cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ vi phạm quy chế, cũng không xảy ra sự cố nào liên quan đến tổ chức kỳ thi, an ninh an toàn cho kỳ thi đảm bảo; chỉ có 1 TS vi phạm quy chế bị đình chỉ thi.

Kỳ thi nghiêm túc và nhẹ nhàng

Trao đổi với PV.Báo Quảng Nam sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng chiều qua 29/6, ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh cho rằng, nhờ sự chuẩn bị chủ động, chu đáo, kỳ thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn, chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh.

“Công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh không có bất cứ sai sót nào trong tất cả các khâu từ sao in, vận chuyển đề thi đến công tác tổ chức coi thi. Qua kiểm tra, các điểm thi đều tổ chức thi chặt chẽ, theo đúng quy chế. Việc coi thi nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng, tạo điều kiện thuận lợi, thỏa mái nhất cho TS làm bài đạt kết quả tốt” - ông Tường chia sẻ.

Ông Tường cho biết thêm, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành chức năng, chính quyền các địa phương, năm nay công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, điện tại các điểm thi được thực hiện khá tốt, đảm bảo yêu cầu phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.

Tất cả TS đều ý thức tầm quan trọng của kỳ thi sau 12 năm đèn sách nên tập trung làm bài, chấp hành tốt nội quy, quy chế thi và hướng dẫn của giám thị. Cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, giám sát, các lực lượng bảo vệ cũng thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình, tất cả góp phần vào thành công chung của kỳ thi.

Sau khi kết thúc kỳ thi, tất cả bài thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh sẽ được chuyển về bảo quản tại địa điểm chấm thi đặt ở Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm để tổ chức chấm thi từ ngày 4 đến 13/7. Sẽ có 265 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi, trong đó chấm bài thi tự luận 240 người và bài thi trắc nghiệm 25 người.

Theo quy chế thi của Bộ GD-ĐT, sau khi chấm xong, Sở GD-ĐT công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18/7 và xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 20/7. Sở GD-ĐT cũng thu nhận đơn phúc khảo của TS từ ngày 18/7 và hạn chót đến ngày 27/7.