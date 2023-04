Lưu học sinh Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay tại Trường Đại học Quảng Nam

(QNO) - Sáng 13/4, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức chương trình Tết cổ truyền Bunpimay với nhiều hoạt động ý nghĩa cho gần 140 lưu học sinh Lào đang theo học tại trường.

Trường Đại học Quảng Nam tổ chức chương trình Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh Lào. Ảnh: H.S

Bà Lienseng Phengavath - đại diện Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP.Đà Nẵng cùng lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh đến chúc mừng và tặng quà lưu học sinh.

Chương trình Tết cổ truyền Bunpimay được Trường Đại học Quảng Nam tổ chức chu đáo, trang trọng với đầy đủ nghi lễ truyền thống, tạo bầu không khí gần gũi, ấm cúng, vui tươi.

Mở đầu là nghi lễ té nước đã mang lại niềm vui cho nhiều người, với mong muốn xua tan những mệt mỏi, ưu phiền của năm cũ, mang lại sự sống sinh sôi, đâm chồi nảy lộc, ấm no hạnh phúc cho vạn vật trong năm mới.

Nghi thức cầu phúc, buộc chỉ tay theo truyền thống Tết Bunpimay của nước Lào. Ảnh: H.S

Tiếp đến là lễ cầu may, lễ buộc chỉ cổ tay - nét đặc sắc của nền văn hóa Lào. Một đài hoa lớn được đặt giữa sân khấu và các sợi chỉ nhỏ nhiều màu sắc được gắn vào các nhánh của đài hoa. Mọi người ngồi xung quanh để cầu may, sau đó cùng buộc chỉ vào cổ tay nhau để chúc sức khỏe, may mắn và thành công.

Tại chương trình, PGS-TS. Huỳnh Trọng Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các lưu học sinh Lào. Đồng thời mong muốn các lưu học sinh chuyên tâm học tập, đạt nhiều thành tích cao để cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước Lào ngày càng giàu mạnh.