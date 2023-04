Nâng cao chất lượng GD-ĐT ở Bắc Trà My: Những thành quả đáng mừng

Năm học 2021 - 2022, Phòng GD-ĐT Bắc Trà My dẫn đầu bảng thi đua 9 huyện miền núi, được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học và được UBND tỉnh công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”.

Trẻ em học đan lát cùng nghệ nhân. Ảnh: V.L

Theo Phòng GD-ĐT huyện Bắc Trà My, Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cấp học mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Bắc Trà My giai đoạn 2021 - 2025” đã được triển khai với sự vào cuộc của 100% trường học.

Tại Trường Mẫu giáo Họa Mi (xã Trà Sơn) có hơn 60% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà trường đã đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

Trẻ em tại Trường Mẫu giáo Họa Mi được các nghệ nhân người Cadong hướng dẫn cách đan lát các sản phẩm truyền thống của đồng bào địa phương; được học cách làm các món bánh từ lá dong trong các lễ cúng truyền thống của người Cadong. Cùng với đó, hoạt động giã gạo, học các điệu múa cồng chiêng đã giúp các em tự trải nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo trong học tập...

Bà Bùi Thị Ánh Tuyết - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi nói: “Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục mầm non sẽ giúp trẻ “học bằng chơi, bằng trải nghiệm”, phát huy tối đa hứng thú, năng lực, phẩm chất của trẻ.

Việc phát triển chương trình giáo dục phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ giúp cho trẻ em miền núi tự tin hơn và phát triển toàn diện hơn”.

Năm học vừa qua, ngành giáo dục huyện Bắc Trà My đạt được những kết quả đáng mừng. Địa phương duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm học đạt tỷ lệ 99,74% (tăng 0,09% so với năm học 2020 - 2021); huy động học sinh ra lớp năm học 2022 - 2023 đạt tỷ lệ 99,87%. Huyện có 2 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và 1 trường được công nhận lại.

Cấp mầm non có 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, cấp tiểu học có 98,31% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, cấp THCS có 100% học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,93%. Những kết quả trên sẽ tạo đà để ngành giáo dục huyện Bắc Trà My vươn tới những thành quả tốt hơn trong năm học này.

Ông Nguyễn Thanh Tú - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bắc Trà My cho biết: “Kết quả đạt được là sự động viên, khích lệ đối với toàn thể các giáo viên, trường học trên địa bàn.

Để giữ và đạt được những kết quả tốt hơn trong thời gian tới, địa phương phải thực hiện nhiều giải pháp. Huyện sẽ triển khai đồng bộ, có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, chương trình giáo dục mầm non sửa đổi. Học sinh sẽ được định hướng nghề nghiệp, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học.

Giáo viên cũng phải không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, đảm bảo hài hòa giữa đức - trí - thể - mỹ, giữa dạy người, dạy chữ và định hướng nghề phù hợp với thực tế của một huyện miền núi”.