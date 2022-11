Ngành GD-ĐT Quảng Nam kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

* Tặng Cờ thi đua của Chính phủ và UBND tỉnh cho 9 tập thể

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường (bìa phải) tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: X.P

(QNO) - Sáng nay 15/11, Sở GD-ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo phòng GD-ĐT, thầy cô giáo là hiệu trưởng THPT đang công tác và nghỉ hưu tham dự.

Thay mặt ngành GD-ĐT, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường đọc diễn văn ôn lại truyền thống của ngành, đồng thời nhấn mạnh một số kết quả giáo dục Quảng Nam đạt được trong thời gian qua. Trong đó, nổi bật nhất là hệ thống mạng lưới trường lớp được phân bố hợp lý trên địa bàn tỉnh; trường học được quan tâm đầu tư ngày càng khang trang, sạch đẹp; đội ngũ cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng được nhu cầu học tập của con em tại địa phương.

Cùng với đó, tỷ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm liền đạt ở mức cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà tiếp tục giữ vững, công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được đẩy mạnh.

Có được những thành tựu nêu trên là sự nỗ lực của tập thể đoàn kết, chung sức đồng lòng, mà trước hết đó là tinh thần vì học sinh thân yêu, là lương tâm nhà giáo của các cán bộ quản lý, đội ngũ thầy cô giáo cần mẫn gieo hạt trong sự nghiệp “trồng người”.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể. Ảnh: X.P

Ông Tường cũng điểm lại một số tấm gương thầy cô giáo dành cả cuộc đời để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục Quảng Nam, được đồng nghiệp tin yêu, học trò kính trọng như thầy giáo Nguyễn Gia Đông - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (Hiệp Đức), Lương Phước Hùng - giáo viên Trường THCS Quang Trung (Điện Bàn), Nguyễn Thị Bích Trâm - giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Phú Ninh), Đỗ Xuân Thưởng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu (Đại Lộc), Huỳnh Thà - giáo viên Trường THCS Trần Cao Vân (Duy Xuyên)...

Đó còn là những thầy cô đã dành hết thanh xuân của mình cùng với các em học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn như thầy Nguyễn Công Tươi - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Chí Công (Tây Giang), Trà Thị Thu - giáo viên điểm trường Tắk Pỏ trên đỉnh Ngọc Linh (Nam Trà My), Nguyễn Trần Vỹ - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính (xã Trà Don, Nam Trà My) - người thầy kết nối yêu thương đến với học sinh vùng cao...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các trường học. Ảnh: X.P

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể. Ảnh: X.P

Tại buổi lễ, 4 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ gồm: Trường Mầm non Sơn Ca (Tam Kỳ), Tiểu học Kim Đồng (Nam Trà My), THCS Nguyễn Duy Hiệu (Nông Sơn), THPT Nguyễn Hiền (Duy Xuyên); 5 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh gồm các trường THPT: chuyên Lê Thánh Tông (Hội An), Lý Tự Trọng (Thăng Bình), Nguyễn Hiền (Duy Xuyên), Nguyễn Văn Cừ (Quế Sơn), Bắc Trà My; 4 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra còn có 68 cá nhân được vinh danh.

Biểu dương và chúc mừng thành tích của các tập thể, cá nhân được vinh danh tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhắc lại lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” để nói lên tầm quan trọng của công tác GD-ĐT và nhấn mạnh: “Sự cống hiến của các nhà giáo thầm lặng nhưng rất vẻ vang. Vì vậy, ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ là dịp để tôn vinh mà còn thể hiện lòng thành kính tôn sư trọng đạo đối với nghề dạy học và người dạy học”.

Các nhà giáo được Sở GD-ĐT vinh danh. Ảnh: X.P

Nhắc lại truyền thống của vùng đất học “Ngũ phụng tề phi” và thành quả đạt được trong 25 năm kể từ khi tái lập tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị toàn ngành thời gian tới tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; chủ động nghiên cứu mô hình mới; tăng cường đào tạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất; mỗi thầy cô giáo cần tự học nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới, truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa cho học sinh đam mê học tập. Ngoài ra, ngành nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách tuyển dụng giáo viên giỏi, giáo viên cho vùng sâu, vùng xa.