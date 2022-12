Ngành giáo dục Nam Trà My đề xuất xây mới, sửa chữa 147 phòng học

(QNO) - Phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My cho biết vừa có kiến nghị, đề xuất xây mới, sửa chữa 147 phòng học từ mầm non đến THCS.

Nhiều phòng ăn cho học sinh mẫu giáo ở huyện Nam Trà My còn tạm bợ. Ảnh: LAN NHI

Nam Trà My hiện có 1 trường mầm non và 9 trường mẫu giáo với 107 lớp (nhóm trẻ 2 lớp, lớp đơn 28 lớp, lớp ghép 2 độ tuổi 42 lớp và lớp ghép 3 độ tuổi 35 lớp). Tổng số phòng học khối mầm non, mẫu giáo là 108; trong đó có 93 phòng kiên cố, 15 phòng tạm.

Phòng GD-ĐT huyện đề xuất xây mới và sửa chữa 24 phòng phục vụ việc học tập, giảng dạy ở khối mầm non, mẫu giáo (sửa chữa 6 phòng, xây mới 18 phòng). Ngoài ra, đề xuất cấp bổ sung 565 bộ bàn ghế cho học sinh và 70 bộ thiết bị, đồ dùng, 70 bộ đồ chơi ngoài trời; xây mới và sửa chữa 11 phòng công vụ giáo viên...

Toàn huyện có 19 trường phổ thông; trong đó, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học & THCS có 3 trường, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 8 trường, phổ thông dân tộc bán trú THCS 7 trường và 1 trường THCS. Cấp tiểu học có 187 lớp (42 lớp ghép 2 trình độ); cấp THCS có 78 lớp (23 lớp 6, 21 lớp 7, 17 lớp 8 và 17 lớp 9). Tổng số phòng học khối tiểu học và THCS là 286; trong đó có 250 phòng học kiên cố, 36 phòng học tạm.

Ngành đề xuất xây mới và sửa chữa 76 phòng học khối tiểu học và THCS (sửa chữa 20 phòng, xây mới 56 phòng), 47 phòng học bộ môn (sửa chữa 3 phòng, xây mới 45 phòng). Ngoài ra, đề xuất xây mới và sửa chữa 9 phòng thư viện; cấp bổ sung 655 bộ bàn ghế và thiết bị dạy học của các lớp; xây dựng mới 19 nhà đa năng, khu vui chơi thể dục - thể thao cho học sinh.

Cạnh đó, đề xuất xây mới và sửa chữa 76 phòng công vụ, phòng trực giáo viên, phòng ở của học sinh; xây mới 9 nhà bếp, nhà ăn, nhà kho, sân chơi, công trình nước sạch, nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc và công trình phụ trợ khác…