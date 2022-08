Ngành giáo dục Nam Trà My: Hướng đến năm học không Covid-19

Vận động học sinh tiêm vắc xin Covid-19 trước khi ra lớp; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng dịch ở trường học... là các biện pháp mà huyện Nam Trà My đang quyết liệt triển khai, hướng đến một năm học an toàn, không dịch bệnh, không gián đoạn bởi dịch Covid-19.

Giáo viên ở Nam Trà My vận động học sinh đi tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: TẤN SỸ

Là giáo viên miền xuôi lên công tác tai huyện Nam Trà My đã 10 năm, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà (Trường PTDTBT Tiểu học-THCS Trà Nam) đã sử dụng thành thạo hai thứ tiếng Xê Đăng và Ca Dong. Lợi thế này được cô Hà dùng trong các đợt vận động học sinh ra lớp và tuyên truyền phụ huynh đưa con em đi tiêm vắc xin phòng Covid-19.

“Từ ngày 1.8 khi trả phép hè, tôi và các đồng nghiệp về từng thôn, nóc, gặp người dân để vận động. Có nhiều người dân chưa rành tiếng Việt, nên tôi dùng ngôn ngữ của chính họ để phân tích sự cần thiết phải tiêm vắc xin cho trẻ trước khi đến lớp. Nhờ dùng chính tiếng Xê Đăng để phân tích, bà con hiểu và đưa con em đi tiêm rất đông” - cô Hà cho biết.

Đưa hai con của mình đến trường để tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19, bà Hồ Thị Thuyền ở nóc Măng Dí (Trà Nam) cho biết: “Được các thầy cô phân tích nguy hiểm của dịch bệnh, rồi tác dụng của vắc xin phòng dịch, đưa con đi tiêm còn được nhà trường lo cho ăn trưa, ở lại nghỉ ngơi, giờ nhà mình 4 người đều đã tiêm vắc xin, yên tâm rồi”.

Phụ huynh đưa con em đến trạm y tế xã để tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Tấn Sỹ

Năm học 2021 - 2022, Nam Trà My có hàng trăm học sinh mắc Covid-19, khiến việc học gián đoạn thời gian dài. Nguyên nhân là các em chưa được tiêm phòng vắc xin Covid-19, rồi công tác phòng chống dịch trong trường học chưa được chặt chẽ. Rút kinh nghiệm từ thực tế này, hiện nay 29 trường học trên địa bàn Nam Trà My chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng dịch trước thềm năm học mới.

Ông Võ Đăng Chín - Hiệu trưởng PTDTBT Tiểu học-THCS Trà Nam cho biết: “Từ ngày 25 đến 28.8, nhà trường tổ chức nấu ăn cho 350 học sinh, phụ huynh tại trường để phục vụ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Chúng tôi dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn các phòng ở, phòng học của học sinh. Nhà trường vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thêm các loại thuốc như Vitamin C, khẩu trang..., giúp học sinh có sức đề kháng vượt qua dịch bệnh để đảm bảo cho một năm học an toàn”.

Theo ông Võ Đăng Thuận - Trưởng phòng GD-ĐT Nam Trà My, ngành đã chỉ đạo quyết liệt đối với công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19. Trong đó, lực lượng giáo viên phải đi đầu tự nguyện tự giác tiêm phòng các mũi theo quy định.

Những học sinh ở thôn bản thì tập trung về tại trung tâm y tế xã để thực hiện tiêm vắc xin đúng độ tuổi. Với hơn 9.400 học sinh ra lớp trong năm học 2022 - 2023 này, ngành giáo dục huyện phấn đấu sẽ có 90% em được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19.

Phòng còn hướng dẫn các trường trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn ở các phòng học để giúp học sinh có điều kiện sát khuẩn trước khi vào học, cũng như có khẩu trang khi giao tiếp để phòng chống dịch.

“Để đảm bảo cho một năm học an toàn, cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của thầy và trò các trường. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các giáo viên trong công tác vận động học sinh đến điểm tiêm vắc xin đầy đủ trước thềm năm học mới.

Hiện Nam Trà My vẫn đang nằm trong nhóm có tỷ lệ tiêm vắc xin ở trẻ em, học sinh thấp so với mặt bằng chung của cả tỉnh. Do đó, sự vào cuộc của các thầy cô giáo cắm bản trước thềm năm học mới có ý nghĩa quyết định đến tỷ lệ tiêm vắc xin cho trẻ ở Nam Trà My” - ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch UND huyện Nam Trà My nói.