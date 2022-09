Ngành giáo dục Nam Trà My nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

(QNO) - Tại huyện miền núi Nam Trà My, các trường đã nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên để chuẩn bị cho năm học 2022 - 2023.

Năm học 2022 - 2023, tổng biên chế ngành giáo dục giao cho Nam Trà My là 808, nhưng hiện tại chỉ có 501 biên chế. Ảnh: H.T

Thầy giáo Nguyễn Khắc Điệp - Hiệu trưởng Trường THCS Trà Mai (xã Trà Mai) cho biết, năm học 2022 - 2023, trường có 296 học sinh với 8 lớp. Theo định mức, trường được bố trí 16 biên chế giáo viên, nhưng thực tế nhà trường chỉ có 9 giáo viên biên chế. Để đảm bảo số lượng giáo viên trong năm học mới, ngay từ khi kết thúc năm học 2021 - 2022 nhà trường đã chủ động tìm nguồn giáo viên để hợp đồng.

“Với tâm thế chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới, nhà trường đã hợp đồng đủ giáo viên các bộ môn đáp ứng chương trình giảng dạy năm học 2022 - 2023…” - thầy Điệp chia sẻ.

Tại Trường PTDT Nội trú huyện Nam Trà My, nhiều năm qua, việc thiếu vị trí nhân viên trong hoạt động chuyên môn cũng luôn khiến lãnh đạo nhà trường trăn trở. Thầy giáo Bùi Ngọc Luận - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2021 - 2022, trường được Sở GD- ĐT phân bổ 3 biên chế nhân viên gồm y tế, thiết bị, công nghệ thông tin, nhưng chỉ có 1 người lên nhận công tác. Nhưng khi vừa kết thúc năm học 2021 - 2022 nhân viên này cũng viết đơn xin nghỉ việc.

“Năm học 2022 - 2023, trường tiếp tục được Sở GD-ĐT phân bổ 2 trong 5 chỉ tiêu biên chế vị trí nhân viên. Các nhân viên này đã liên hệ nhận công tác. Nhà trường đang làm công tác tư tưởng, động viên các nhân viên yên tâm công tác lâu dài” - thầy Luận thông tin.

Lý giải cho việc thiếu giáo viên, nhân viên trong nhà trường thời gian qua, thầy Luận chia sẻ, người làm ở vị trí nhân viên tại trường với mức lương tập sự ở năm đầu tiên là hơn 3 triệu đồng thì rất khó để giữ chân. Hy vọng tỉnh sớm có cơ chế đặc thù trong công tác tuyển dụng cũng như chế độ của giáo viên, nhân viên công tác tại huyện miền núi để ổn định đội ngũ giáo viên, nhân viên tại các trường.

Năm học 2022 - 2023, Trường PTDT Nội trú huyện Nam Trà My có tổng số 327 học sinh, với 4 khối từ lớp 9 đến 12. Dù còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên, nhân viên, sẵn sàng bước vào năm học mới 2022 - 2023.

Ông Võ Đăng Thuận - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My cho hay, năm học 2022 - 2023, huyện có 10 trường mầm non, mẫu giáo và 8 tiểu học, 8 THCS, cùng 3 trường có hai cấp tiểu học và THCS; với tổng số 372 lớp, 9.668 học sinh. Tổng biên chế ngành giáo dục tỉnh giao cho Nam Trà My là 808 biên chế, nhưng hiện tại chỉ có 501 biên chế. Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, các trường trên địa bàn huyện đã chủ động hợp đồng giáo viên để cơ bản đáp ứng kế hoạch giảng dạy.

“UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Nam Trà My năm 2022 - 2023, trên cơ sở đó UBND huyện đã có thông báo tiếp nhận hồ sơ để tổ chức tuyển dụng, giải quyết căn cơ bài toán thiếu biên chế ngành giáo dục trên địa bàn” - ông Thuận nói.