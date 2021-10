Ngày mai 25.10, học sinh từ mầm non đến THCS trên địa bàn TP.Tam Kỳ được nghỉ học

(QNO) - Hôm nay 24.10, Phòng Giáo dục đào tạo TP.Tam Kỳ có văn bản thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng tránh lũ lụt.

Trường THCS Lê Lợi, xã Tam Thăng bị ngập nước

Theo Phòng GD-ĐT thành phố Tam Kỳ, do tình hình diễn biến lũ lụt phức tạp, nước dâng cao, để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, đề nghị các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS thông báo cho phụ huynh và học sinh nghỉ học ngày 25.10.

Đồng thời thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ lụt để kịp thời có phương án phòng chống hiệu quả. Đặc biệt các trường ở vùng đông, vùng trũng thấp, hiệu trưởng các trường cần quán triệt cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh để phòng tránh lũ quét, đảm bảo an toàn trong đi lại tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Nước ngập sân trường THCS Lê Lợi, xã Tam Thăng

Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực phòng chống lũ lụt, có kế hoạch dọn vệ sinh trường lớp sạch sẽ trước khi học sinh đi học lại, tổ chức dạy bù để đảm bảo khung thời gian năm học.