Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Không gian văn hóa đọc phục vụ người dân và du khách giữa lòng phố Hội

NGUYỄN QUỲNH | 25/03/2022 - 15:49

(QNO) - Những ngày qua, Thư viện Thanh Hóa (thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An) đã trưng bày nhiều ấn phẩm sách, báo, mô hình… tại số nhà 31 Nguyễn Thái Học (phường Minh An, TP.Hội An) để du khách đọc, tìm hiểu về văn hóa Hội An.